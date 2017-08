Kaïn lance son nouvel album dans six villes

Pour lancer son sixième opus, «Welcome bonheur», le groupe Kaïn ira à la rencontre de son public dans six villes du Québec.

Originaire de Drummondville, la bande formée de Steve Veilleux, Yanick Blanchette, Patrick Lemieux et Éric Maheu y amorcera naturellement sa tournée le 12 septembre, avant de s’embarquer vers Montréal, Québec, Trois-Rivière, Gatineau et Sherbrooke. Il s’agit de son deuxième opus paru sous étiquette Musicor en cinq ans, après «Pleurer pour rire» en 2013, et est disponible en prévente sur iTunes.