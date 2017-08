La Banque CIBC bonifie son dividende

La Banque CIBC a annoncé jeudi une bonification de son dividende ainsi qu’un bénéfice net de près de 1,1 milliard $ au troisième trimestre.

Pour la période de trois mois close le 31 juillet 2017, la CIBC a enregistré un bénéfice net de 1,097 milliard $ ou 2,60 $ par action, comparativement à 1,44 milliard $ ou 3,61 $ par action une année plus tôt.

Sur une base ajustée, les profits de la CIBC se sont élevés à 1,16 milliard $, contre 1,072 milliards $, l’an dernier.

Ainsi, en enlevant les éléments inhabituels, le profit «ajusté» s'élève à 2,77 $ l'action alors que les analystes consultés par l'agence Bloomberg s'attendaient à 2,66 $ par action.

«Nos solides résultats ce trimestre reflètent d'importants apports de nos unités d'exploitation stratégique ainsi que notre acquisition de The PrivateBank, close en juin», a déclaré Victor G. Dodig, président et chef de la direction de la Banque CIBC.

En juin dernier, la CIBC a accru sa présence aux États-Unis en faisant l’acquisition de PrivateBancorp et sa filiale The PrivateBank de Chicago, une banque commerciale dont l’actif s’élève à 17,7 milliards $ US.

Par ailleurs la Banque CIBC a annoncé une hausse de 0,03 $ de son dividende trimestriel, qui passera à 1,30 $ par action ordinaire.

«Nous continuons de bâtir une culture mettant le client à l'avant-plan qui nous permet de renforcer et d'approfondir nos relations avec les clients», a ajouté M. Dodig.