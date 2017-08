La construction de l'usine à cannabis de Louiseville est commencée

Les travaux de construction sont entamés à Louiseville, en Mauricie, pour la nouvelle usine de cannabis thérapeutique. Les fondations ont commencé à être coulées jeudi matin.

Des camions s'affairaient à couler du béton quand TVA Nouvelles s'est rendue sur le site de la nouvelle usine de quelque 60 000 pieds carrés.

Le maire Yvon Deshaies avait annoncé ses couleurs il y a plus d'un an et demi affirmant que Louiseville aurait son usine de cannabis. Cette déclaration en avait fait sourciller plus d'un et même soulevé son lot de critique.

Même si les travaux sont commencés, tout n'est pas joué pour l'usine puisque Santé Canada n'a pas encore délivré de permis d'exploitation. Toutefois, il semble que la construction du bâtiment fasse justement partie des étapes pour obtenir ledit permis.

Bécancour dans la mêlée

Le maire de Bécancour a décidé de lancer une consultation populaire sur le site web de la municipalité pour obtenir l'opinion des citoyens à ce sujet.

Le maire Jean-Guy Dubois souhaite ainsi connaître l'acceptabilité d'un projet du genre auprès de ses citoyens.

Deux entreprises ont visité le parc industriel de Bécancour et ont des idées de l'endroit où elles pourraient implanter une future usine.

«On invite les citoyens à commenter, à dire "pourquoi je suis contre, pourquoi je suis pour, ce qui m'inquiète"», affirme M. Dubois.

«Nous on va se faire une tête à partir de ça, on représente des citoyens, on n'est pas là pour notre opinion personnelle nécessairement, on représente», d'ajouter le maire.

Même s'il est encore très embryonnaire, ce projet d'usine de 40 000 pieds carrés pourrait créer une centaine d'emplois.