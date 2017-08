Le RTC réunira des experts lors d'un Sommet international sur la mobilité urbaine

Voulant s’inspirer des meilleures pratiques à travers le monde, le Réseau de transport de la Capitale (RTC) réunira plusieurs experts pour un Sommet international sur la mobilité urbaine, les 11 et 12 septembre prochains.

Des spécialistes du Canada, des États-Unis, de la France (Metz et Aix-en-Provence) et de l’Écosse (Édimbourg) convergeront au Centre des foires d’ExpoCité le mois prochain pour parler de leurs expériences respectives. Le thème du Sommet sera «Évolution et Révolution».

Selon Rémy Normand, président du RTC, il s’agit d’identifier «les meilleures solutions en mobilité et poursuivre les orientations qu’on a pour le plan de mobilité».

La seconde journée du Sommet, celle du 12 septembre, sera ouverte au public qui pourra assister et adresser ses questions à un panel regroupant notamment l’homme d’affaires Alexandre Taillefer et Sophie D’Amours, nouvelle rectrice de l’Université Laval.

Le budget d’organisation de l’événement est de 200 000 $, entièrement pris en charge par le RTC. Plus de détails sur www.sommetmobiliteqc.com.