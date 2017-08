Légalisation de la marijuana: la ministre Charlebois a demandé un délai supplémentaire

La ministre Lucie Charlebois a demandé à Ottawa de reporter l’entrée en vigueur de la légalisation de la marijuana, prévue en juillet 2018, afin de permettre au Québec de mieux s’y préparer.

La responsable du dossier à Québec a abordé la question à la mi-juin avec la ministre de la Santé fédérale, Jane Philpott, en marge de l’annonce de l’ouverture de trois centres d’injection supervisée à Montréal.

«J’ai parlé avec Mme Philpott et il ne semble pas y avoir d’ouverture à ce niveau-là», a confié jeudi la ministre déléguée à la Santé publique en marge de la Consultation régionale sur l’encadrement du cannabis, qui s’arrêtait à Québec.

La ministre avait échappé l’information un peu plus tôt lors de l’audience de l’Association des marchands dépanneurs et épiciers du Québec, qui lui suggérait de demander un délai supplémentaire.

«C’est fait, c’est non», lui a-t-elle répliqué, sourire en coin.

Au cabinet de la ministre Charlebois, on affirme qu’il s’agissait d’une simple conversation entre parlementaires et non d’une «demande formelle» de Québec.

Délai serré

Lucie Charlebois a également refusé de préciser quel délai supplémentaire Québec aurait souhaité obtenir.

«J’ai demandé un report, je n’ai pas demandé de période spécifique», a dit la ministre.

Même si elle assure que le Québec sera prêt, Lucie Charlebois convient que les délais seront serrés si le gouvernement Couillard décide de créer son propre réseau de distribution.

«Ce serait beaucoup de travail, a-t-elle dit. Est-ce que c’est possible? Quand on s’y met, on peut tout faire.»

Pot sur les campus

Par ailleurs, l’Association des médecins psychiatres du Québec a déploré en conférence de presse que Québec hésite à interdire la consommation de cannabis sur les campus de la province.

«Le cannabis est à la psychose ce que l’essence est au feu de camp, a lancé le Dr Marc-André Roy, chercheur clinicien à l’Institut universitaire en santé mentale de Québec. La ministre [Hélène David] s’est dite ambivalente, donc pourquoi elle ne viendrait pas passer une journée aux urgences avec nous?»

De son côté, l’Université Laval ne s’oppose pas à la consommation sur ses terrains, mais réclame des balises claires et souhaite pouvoir imposer des restrictions additionnelles à ce qui sera déjà prévu dans la loi.

– Avec la collaboration de Pierre-Paul Biron et Daphnée Dion-Viens