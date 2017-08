L’industrie du camping est en pleine croissance au Bas-Saint-Laurent

Selon une récente étude réalisée pour le compte de Camping Québec, l'industrie du camping a généré des retombées économiques de plus de 1,1 milliard $ au Québec l'an dernier.

Au Bas-Saint-Laurent, on remarque une nette tendance à la hausse depuis plusieurs années. Selon Tourisme Québec, la fréquentation des campings était en hausse de 4,3 % en 2016 par rapport à l’année précédente dans la région. Au cours des cinq dernières années, la croissance est constante d’année en année.

Au Camping Rimouski, la saison estivale 2017 a été particulièrement occupée. On note d’ailleurs une croissance constante de l’achalandage au cours des dernières années.

«Nous, c’est sûr qu’on a une grosse clientèle VR parce qu’on est un tourisme de passage. Donc on a beaucoup de gens qui voyagent. [...] La tente a encore la cote. On a manqué de sites de tentes cet été. Pendant la haute saison, j’avoue qu’on aurait pu en prendre plus», a dit Patsy Gagné, la propriétaire du Camping Rimouski.

On explique cette hausse par la faiblesse du dollar canadien, et la position que prennent le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie sur l’échiquier touristique québécois.

Au Bas-Saint-Laurent, les représentants de VR notent une nette augmentation des ventes depuis une dizaine d’années, particulièrement chez les petites familles.

«C’est un créneau où les gens peuvent passer du temps en famille. On peut en profiter et avoir du temps de qualité plutôt que de rester à la maison», a soutenu le directeur général de Caravane Rimouski, Frédéric Morin.

Les campeurs semblent attirés par le repos, mais aussi par l’aspect social des campings.

L'étude de Camping Québec révèle aussi un regain de popularité de la tente. Au cours des 12 derniers mois, près d'un Québécois sur cinq a déclaré avoir fait du camping.