Moment de tendresse entre une policière et une femme de 92 ans

Un moment de tendresse entre une femme de 92 ans et une policière du Minnesota fait fureur sur internet.

Le service de police de la ville d’Austin a mis en ligne une vidéo sur sa page Facebook, la semaine dernière, montrant Millie Seiver, une dame âgée, danser seule dans le stationnement de son immeuble à logements, rapporte CBS.

Puis, de manière totalement inattendue, la sergente Kim Lenz décide de se joindre à elle et de se déhancher sur le rythme de la musique.

«Millie dit que parfois, vous n’avez besoin que de danser, a écrit le service de police sur sa page Facebook. Sergente Lenz ne pouvait pas être plus en accord.»

La séquence a déjà été visionnée plus de 82 000 fois en plus d’avoir suscité plus de 1300 réactions.