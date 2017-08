Offensive de l’UMQ auprès des sénateurs américains

L’Union des municipalités du Québec (UMQ) a pris le taureau par les cornes, jeudi, dans le conflit du bois d’œuvre alors qu’Alexandre Cusson premier vice-président de l’UMQ a envoyé une lettre aux 100 sénateurs du Congrès américain.

Dans cette lettre, il les invite à faire des représentations nécessaires pour défendre l’économie et la vitalité des deux pays.

«Lors de la mission de l'UMQ à Washington en mai dernier, un constat est ressorti clairement. Le régime forestier du Québec est largement méconnu, malgré le fait que la réforme de 2013 a mis en place un processus d'enchères comparable à celui de seize États américains, et que nous nous sommes engagés envers un commerce libre et équitable avec notre partenaire américain», a souligné Monsieur Cusson.

Celui qui est également maire de Drummondville a rappelé que la relation entre les deux pays est historique et précieuse et qu’elle devrait être consolidée. «Il est anormal que les États-Unis augmentent leurs importations de bois d'œuvre en provenance de la Russie, de l'Allemagne ou de la Roumanie, et que pendant ce temps, le Canada soit puni par l'imposition injustifiée de droits compensatoires et antidumping», a-t-il précisé.