Place Bell à Laval: le manque de places de stationnement dénoncé

L’ouverture officielle prochaine de la Place Bell risque de créer des problèmes de stationnement au centre-ville de Laval, dénonce une formation de l’opposition.

Le Parti Laval-Équipe Michel Trottier craint que l’ouverture de la Place Bell prévue le 1er septembre prochain ait des répercussions pour les résidents du secteur. On souligne notamment que la nouvelle salle a une capacité d’accueil de jusqu’à 15 000 personnes «alors que le stationnement réservé à l’amphithéâtre n’offre que 700 places de stationnement».

«Les citoyens du secteur craignent que la mauvaise prévision du stationnement de la Place Bell encourage les visiteurs à se stationner gratuitement dans les zones résidentielles et empire la problématique. Une action politique doit être posée», a mentionné le conseiller municipal de Laval-des-Rapides, Pierre Anthian.

Selon la formation politique, les stationnements des centres commerciaux avoisinants sont déjà très utilisés les soirs et les week-ends.

«Le site de la Place Bell a été mal choisi et nous devons conjuguer aujourd’hui avec une erreur de jugement. Au total, les Lavallois auront payé plus de 122 millions $ pour bâtir la Place Bell, devront payer pour se stationner et la Ville paiera pour profiter des glaces publiques», a ajouté Michel Trottier, candidat à la mairie et conseiller municipal de Fabreville.