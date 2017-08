Pornographie juvénile: un septuagénaire plaide coupable

Un septuagénaire de l'arrondissement de Charlesbourg, à Québec, a plaidé coupable à une kyrielle d’accusations à caractère sexuel et il a reconnu avoir produit de la pornographie juvénile en écrivant ses fantasmes face aux jeunes enfants.

Roger Petit a l’air d’un bon grand-père de famille. Toutefois, derrière son visage bon enfant se cache un individu qui, sur une période d’environ deux ans, a accédé, possédé, distribué et produit de la pornographie juvénile.

«C’est à la suite d’une dénonciation faite par Skype que l’accusé a été arrêté par le Service de police de la Ville de Québec. Immédiatement, l’homme est passé aux aveux et a indiqué qu’il échangeait des fichiers pornographiques sur différents types de réseaux de partages, et ce, deux à trois fois par semaine», a indiqué à la juge Réna Émond, la procureure aux poursuites criminelles et pénales, Me Valérie Lahaie.

Lors de l’analyse de l’ordinateur de Petit, les policiers ont pu retrouver 7503 fichiers, principalement de fillettes d’environ 8 ans qui étaient nues ou qui avaient des relations sexuelles.

«Ce qu’il y a toutefois de particulier, c’est qu’il y avait beaucoup de conversations à caractère pornographique qui constituent de la pornographie juvénile», a précisé Me Lahaie.

L’homme a également reconnu avoir eu des contacts sexuels, en 2002 et en 2003, sur une jeune fille âgée d’une dizaine d’années.

«Il y a eu des attouchements et une pénétration digitale, et l’accusé achetait le silence de la fillette avec des bonbons et des cadeaux», a ajouté Me Lahaie.

Avant de demander la confection d’un rapport présentenciel et sexologique, l’avocat de Petit, Me Luc Picard, a tenu à préciser que son client «regrettait et reconnaissait, aujourd’hui, qu’il avait un problème» et qu’il avait entamé, depuis peu, une thérapie.

Petit reviendra devant le Tribunal le 9 mars prochain pour connaître sa sentence.