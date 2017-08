Régis Labeaume refuse de revenir sur ses propos

Les propos formulés mercredi par le maire de Québec, Régis Labeaume, qui dénonçait le manque de balises claires de la part des dirigeants politiques en matière d'immigration, font réagir à Québec.

Le magistrat s’est fait plus discret, jeudi, même s’il était présent à l’hôtel de ville pour la consultation sur le transport. Il a refusé de revenir sur ses propos sur l’immigration. Mercredi, il avait notamment dit que les élites politiques sont déconnectées et que le discours d’extrême droite séduit.

Ce jeudi, il a aussi participé à une conférence de presse, mais semblait presque éviter les journalistes.

Ses déclarations ont fait réagir à Québec.

«Je n’ai pas de commentaire particulier à faire sur les sorties de M. Labeaume, a déclaré la ministre Stéphanie Vallée. Ça fait partie du personnage. Cela dit, il n’est pas dans notre intention de venir modifier le projet de loi pour interdire le visage couvert dans l’espace public.»

Martin Coiteux a abondé dans le même sens : «Il est libre et responsable de ses propos. On n’est pas obligés et on ne partage pas l’ensemble de ses propos.»

«Quand on devient émotif, il y a toujours un risque lié à ça, estime le président du Conseil du trésor Pierre Moreau. Si on souhaite avoir une discussion dans l’espace public, il est possible de le faire.»