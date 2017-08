Sa routine renversée par la tornade

L’heure est au nettoyage pour un couple de Lachute dont la résidence a été endommagée par la tornade de mardi. Ils doivent toutefois faire vite, puisque leur fils atteint d’une déficience intellectuelle a besoin de reprendre sa routine pour garder l’esprit tranquille.

«Il est très nerveux depuis que c’est arrivé. Il n’a presque pas dormi. Il faut tout nettoyer parce qu’il ne fonctionne pas aussi bien quand il n’a pas sa routine. Il a aussi peur que ça revienne et il a peur pour nous», a confié sa mère, Christiane Monette, 58 ans.

Son fils, Jean-Philippe Gagnon, 31 ans, a toujours vécu avec elle. Sous son imposant gabarit se cachent un cœur tendre et un instinct protecteur inébranlable pour ses proches.

Malgré sa déficience, il fonctionne bien au quotidien, mais il a besoin d’amour et de stabilité. Or, son environnement est maintenant sens dessus dessous.

25 000 $ de dommages

La tornade qui a ravagé plus de 300 bâtiments de Lachute en début de semaine n’a pas épargné sa résidence. En plus de dommages aux gouttières, au balcon, à une fenêtre et à un mur, tout le deuxième étage a été déplacé avec le vent, et la cour arrière est remplie d’arbres cassés.

Selon les estimations faites jusqu’ici, les dégâts sont évalués à plus de 25 000 $. Heureusement, les assurances devraient tout couvrir.

Dès que la tornade est passée, Mme Monette et son mari, Alain Gagnon, 66 ans, ont commencé le nettoyage. Depuis, ils ont eu beaucoup d’aide de membres de la famille.

Jean-Philippe Gagnon se concentre pour sa part sur la cour arrière, où il avait l’habitude d’allumer des feux extérieurs les beaux soirs d’été.

Depuis 1950

Christiane Monette a vécu dans cette maison toute sa vie. Elle appartient à sa famille depuis 1950.

Lorsque Jean-Philippe est né, elle a cessé de travailler et s’est fait la promesse de s’occuper de lui jusqu’à sa mort. Elle a dû faire d’autres travaux à sa résidence lorsque son fils, atteint du syndrome de Prader-Willi qui engendre une faim insatiable, a atteint un poids l’empêchant d’utiliser des marches d’escalier. Elle a fait installer, notamment, une rampe d’accès et un ascenseur à la maison familiale. Elle s’est aussi occupée de son père jusqu’à ce qu’il pousse son dernier souffle.

«Il n’y a rien que je ne ferais pas pour ma famille, a-t-elle dit. On est tissés serrés ici. Là, on veut tout nettoyer pour que Jean-Philippe retrouve son confort.»

Le gouvernement du Québec a par ailleurs annoncé que les sinistrés des municipalités de Brownsburg-Chatham, Lachute, Rigaud, Sainte-Adèle et Val-Morin seront admissibles à de l’aide financière.