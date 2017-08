Système de paie Phénix: la moitié des fonctionnaires touchés

Un fonctionnaire fédéral sur deux éprouve des problèmes de paie en raison du fiasco du système Phénix, a rapporté Radio-Canada jeudi matin.

Près de 156 000 employés sont touchés par la crise, soit plus de la moitié des 300 000 fonctionnaires que compte la fonction publique fédérale, selon des documents obtenus par la Société d’État.

Il s’agit de données que le gouvernement avait toujours refusé de révéler jusqu'ici, malgré les nombreuses demandes des journalistes de la colline parlementaire, y compris ceux du «Journal» et de l’Agence QMI.

Un an et demi après la mise en place du nouveau système de paie Phénix par le fédéral, l’épidémie de problèmes de paie continue de toucher des milliers d’employés. Le gouvernement et l’opposition s’accusent toujours mutuellement pour cet embarras.

Découragement

Phénix est toujours incapable de payer correctement des fonctionnaires. Ce sont surtout ceux qui composent avec un changement de statut qui en font les frais, puisque le logiciel tarde à mettre à jour leur état ou commet une erreur en le faisant.

Le système bousille plus souvent la paie d’employés qui deviennent parents, qui tombent malades, qui prennent leur retraite ou qui reçoivent une promotion temporaire. Ces fonctionnaires voient des montants disparaître de leur chèque de paie, parfois pour des mois.

Le fédéral s’engage à redonner les montants en souffrance, et offre de rembourser certains frais engendrés par les problèmes de Phénix.

Les nombreuses victimes de Phénix rencontrées par «Le Journal» dans le cadre d’un dossier publié au cours des derniers jours ont toutes décrit le sentiment de profond découragement qui les habite.

Il est difficile ou impossible pour eux de contacter le Centre de paie, où seuls des téléphonistes qui connaissent mal leur dossier leur répondent.

Certains fonctionnaires passent des mois sans salaire, sans les primes qui leur sont dues, sans congé parental payé, etc.