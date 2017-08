Un plan de mise en valeur pour Saint-Jean-Vianney

Le visage de l’ancien village de Saint-Jean-Vianney, au Saguenay, qui est disparu dans le glissement de terrain meurtrier de 1971, pourrait bientôt changer grâce à un plan de mise en valeur.

Plus de 46 ans plus tard après cet événement tragique, qui a entraîné 31 personnes dans la mort, un plan d’action est déposé à la suite d’une vaste consultation.

Le document, d’une quarantaine de pages, propose entre autres de faire de Saint-Jean-Vianney un parc régional, qui comprendrait un géoparc reconnu par l’UNESCO et des géosites reconnus par le gouvernement du Québec, c'est-à-dire, des sites qui se distinguent pour leur caractère géologique exceptionnel.

Un site commémoratif pourrait également être aménagé, de même qu’un circuit d’interprétation de l’ancien village.

Par le fait même, les nouveaux aménagements et la nouvelle vocation de l’endroit permettraient de réduire les activités non encadrées, comme des fêtes, qui se tiennent dans ce secteur et qui sont souvent dénoncées par certains citoyens.

Si le plan est approuvé par la Ville de Saguenay, des démarches seront entreprises auprès de l’UNESCO et de Québec pour instaurer ces changements, dès que possible.