Un programme de couches lavables très généreux

Les couches lavables gagnent en popularité auprès des nouveaux parents. Et ce n'est pas un hasard puisqu'il y a de plus en plus d'incitatifs de la part des municipalités. Dans le Centre-du-Québec, c'est toute la Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets qui vient d'emboîter le pas. Ça représente 22 municipalités.

Un enfant utilise entre 5000 et 7000 couches jetables avant d'atteindre l'âge de la propreté. C'est pour réduire la quantité de déchets qui entre dans les sites d'enfouissement que la Régie offre des subventions pouvant atteindre 470 $ par enfant, soit 120 $ pour des couches pour nouveau-nés (jusqu'à 10 livres) et 350 $ pour les autres couches.

Il s’agit d’un programme beaucoup plus généreux que celui offert dans d’autres municipalités de la région.

«C'est un des pires fléaux dans les sites d'enfouissement parce que ça produit du méthane», a plaidé Louis Charest, directeur général de la Régie.

«C'est un gaz à effet de serre très puissant», a-t-il ajouté.

En magasin, ce nouveau programme est très bien accueilli par la propriétaire de la boutique ISIS zone maternité, Kathleen Inkel.

«C'est un montant super intéressant, qui va vraiment inciter les gens, et la subvention pour les nouveau-nés est relativement rare. Donc, ça va inciter les parents à passer aux couches lavables dès la naissance», a dit la commerçante.

En plus des bienfaits écologiques, les couches lavables sont économiques. Il en coûte entre 450 $ et 750 $ pour un ensemble de couches qui pourra servir à plus d'un enfant, contre 1050 $ à 1750 $ par enfant pour des couches jetables.

Christina Lauzier, qui utilise les couches lavables pour ses enfants depuis 10 ans, est heureuse de ce nouvel engouement. «Il y a 10 ans, j'étais toute seule, j'avais l'air d'une extra-terrestre. Maintenant, je suis au goût du jour!»