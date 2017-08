Un toit de maison défonce son salon

Lise Pharand a échappé de peu à une catastrophe alors qu’un morceau de toit emporté par la tornade sur près de 190 mètres s’est fracassé dans son salon de Lachute où elle se trouvait avec son arrière-petite-fille quelques minutes auparavant.

«Ça faisait à peine 10 minutes que j’avais quitté ma maison avec elle pour la reconduire chez ses parents», dit Lise Pharand.

La septuagénaire est une coiffeuse à la retraite.

C’est dans son ancien salon de coiffure qui occupe une grande pièce de sa maison, rue Alexandre, qu’elle a aménagé un salon où son arrière-petite-fille de sept ans vient jouer.

Mardi, aux alentours de 18 h 30, la ville de Lachute a été ravagée par une tornade de force 1 qui a fait des dégâts dans un corridor de près de 2 km de long et 100 mètres de large.

Au total, près de 350 bâtiments, dont 150 maisons, ont été endommagés sur un axe sud-ouest–nord-est, entre l’aéroport de Lachute et la petite rue Mountainview.

Le toit s’envole

Sous la force des vents d’environ 175 km/h, le toit de la maison d’Alain Marineau et Patrice Legault située sur la rue Principale, à environ 190 m de la résidence de Mme Pharand, a été arraché. Les deux amis voulaient rénover la bâtisse et louer les logements. La tornade a compromis leur projet. «On n’avait même pas eu le temps de payer la taxe de bienvenue», ironise M. Legault.

Une partie du toit a démoli le salon de Mme Pharand.

À l’intérieur, des morceaux de vitre et des débris jonchent le sol et les fauteuils du vieux salon de coiffure.

«C’est triste parce que ma mère a mis beaucoup d’argent pour arranger sa maison», commente Mario Beaudin, fils de la septuagénaire et conseiller municipal.

La large vitre qui illumine habituellement la pièce est désormais obstruée par une grande planche de bois. L’assureur de la propriétaire a envoyé en pleine nuit un entrepreneur pour sortir le toit et boucher le trou.

La résidence que la dame habite depuis 55 ans fait partie de la dizaine de maisons déclarées inhabitables par les autorités après le passage de la tornade de mardi soir.

Pas de blessé

Par chance, personne n’a été blessé, a confirmé hier Alain St-Jacques, directeur adjoint de la Direction des incendies de Lachute.

Mardi soir, juste après le passage de la tornade, 50 % des foyers de Lachute n’avaient pas de courant. Une vingtaine d’équipes d’Hydro-Québec ont été dépêchées sur place dans les heures qui ont suivi.

Hier soir, le maire de la ville, Carl Péloquin, a indiqué que 95 % des maisons étaient de nouveau branchées au réseau électrique.

Toutefois, la prudence est de mise, car des fils électriques traînent encore par terre.

C’était le cas hier devant la maison de Mme Pharand. «Même s’ils ont coupé le courant, on n’ose plus rien toucher», dit la dame qui ira dormir quelque temps chez son fils.

Un clou planté dans une balançoire pour enfants

Un clou planté dans une bascule pour enfants a permis de confirmer que c’est bien une tornade avec des vents de 175 km/h qui a frappé Lachute mardi soir.

«Un monsieur d’Environnement Canada est venu constater les dégâts dans notre jardin et il a vu un clou qui était planté dans le siège d’une bascule. Ça lui a permis de confirmer la force du vent», raconte Michel Laurin.

«Ça a frappé comme une mitraillette», ajoute-t-il.

M. Laurin était en train de faire la vaisselle après le souper, aux alentours de 18 h 30, lorsque le ciel s’est assombri sur la rue de l’Expo. Son épouse Lorraine Girard s’occupait de leurs trois petits-enfants, dont un bébé de cinq mois.

Panique

En regardant par la fenêtre, M. Laurin a vu les arbres remuer. Puis, d’un seul coup, une auto stationnée dans la rue s’est soulevée.

«Là, j’ai pris peur, confie-t-il. J’ai compris que quelque chose n’était pas normal. J’ai crié à ma femme de se coucher à terre.»

Alertée, Mme Girard a eu l’instinct de déposer le bébé dans le cadre d’une porte. Puis, elle a figé, ses deux autres petits-enfants terrifiés à ses pieds.

«Je n’ai pas réussi à me mettre à terre malgré les cris de mon mari, je me sentais complètement impuissante», dit celle qui tient en journée une garderie dans sa maison.

Rapidement, le vent s’est engouffré dans la cuisine du couple de cinquantenaires faisant voler les bibelots dans un vacarme assourdissant.

«Terrifiant»

Dehors, l’abri et le mobilier d’extérieur de leurs voisins s’écrasaient dans leur cour, pendant que leurs propres affaires s’envolaient et atterrissaient dans un terrain à 50 m de chez eux.

«J’ai vraiment cru que la maison au complet y passait», se remémore Mme Girard.

«C’est terrifiant, on ne peut rien faire qu’attendre. Quand il y a un feu, on peut toujours sortir, mais pas là», dit M. Laurin encore émotif.

Après une quinzaine de secondes, le vent est retombé et le calme est revenu. La tornade venait de passer.

«Ce genre de phénomène parcourt rapidement de longues distances dans une zone étroite. C’est la grande différence entre une tornade et une micro-rafale, comme celle qui a touché le quartier Notre-Dame-de-Grâce à Montréal», explique le météorologue d’Environnement Canada René Héroux.

Ce dernier était sur les lieux hier pour confirmer qu’il s’agissait bien d’une tornade. «Comme personne n’a mesuré le vent, nous devons analyser les dégâts pour mesurer la force des vents», dit-il.

F-1

Le clou planté dans le jeu pour enfants a contribué à son étude. «On s’en doutait, mais il s’agit bien d’une tornade de force F-1, sur une échelle allant de F-0 à F-5, confirme le météorologue. La vitesse du vent était aux alentours de 170 à 180 km/h.»

La brutalité de la catastrophe naturelle a profondément marqué M. Laurin et Mme Girard.

«Ça fait 38 ans qu’on est ensemble et on n’avait jamais rien vécu de tel. On ne veut plus jamais revivre ça», lâche M. Laurin.