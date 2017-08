Une deuxième turbine inaugurée à l'usine Domtar

La deuxième turbine-alternateur de l'usine Domtar de Windsor, en Estrie, permettra à l'entreprise de produire au total 50 MW d'électricité et de la vendre à Hydro-Québec.

«Additionnée à sa première turbine-alternateur de 32 MW, TG-2 permet à l'usine de Windsor de devenir l'un des plus grands producteurs d'énergie renouvelable en Estrie», a expliqué Éric Ashby, directeur général de l'usine Domtar de Windsor.

L'énergie sera produite à partir d'écorce. «Cette matière première, on la brûle pour faire de la vapeur. La turbine tourne avec la vapeur et génère de l'électricité», a précisé M. Ashby.

Un virage vert entrepris il y a quelques années déjà permet ainsi une économie circulaire.

«Nous avons intégré certaines pratiques énergétiques pour optimiser nos procédés. Sauver de l'énergie pour produire plus de mégawatts. On part du bois, on fait de l'énergie et après on replante un arbre», a relaté Vincent Pomerleau, ingénieur.

22 millions $ en retombées économiques

L'installation de la deuxième turbine favorisera le maintien de la position concurrentielle de l'entreprise Domtar sur le marché mondial. Une initiative qui, en plus de consolider quelque 850 emplois, générera des retombées économiques estimées à 22 millions $ pour la région.

«Il n'y a pas juste Windsor qui en bénéficie, mais beaucoup de gens de Sherbrooke, Val-Joli, Richmond», a affirmé Sylvie Bureau, mairesse de Windsor.

Un projet vert qui permettra à l'usine de récupérer et de revaloriser plus de 95 % de tous ses résidus.