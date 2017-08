Une période «trop brève» pour juger de la rentabilité du Centre Vidéotron, selon Pierre Karl Péladeau

Le Centre Vidéotron n'est pas actif depuis assez longtemps pour qu'on puisse faire le procès de sa rentabilité, juge Pierre Karl Péladeau. À peine deux ans après son inauguration, il estime qu’il est trop facile de juger après aussi peu de temps, et qu'une équipe de la LNH «fait partie de l'ensemble temporel qui est nécessaire».

En mars dernier, le maire Régis Labeaume avait démontré des signes d’impatience face au gestionnaire du Centre Vidéotron.

«Je ne connais pas d'entreprises qui vont être rentables en six mois», a affirmé jeudi le président et chef de la direction de Québecor, en marge de la conférence de presse du spectacle-bénéfice «Chanter plus fort que le feu», pour la reconstruction du Théâtre de la Vieille Forge de Petite-Vallée.

Questionné sur l’urgence de la rentabilité de l’amphithéâtre, il a affirmé qu’il est «trop facile de juger ça sur une période aussi brève».

«On fera éventuellement le procès de cet investissement-là, à l'échéance du bail. En attendant, chose certaine, nous y travaillons assidûment», a-t-il ajouté.

«C'est un investissement important évidemment pour la Ville de Québec, c'est un investissement important pour Québecor, a-t-il dit. Il faut faire attention. Il y a des sommes significatives qui ont été versées à la Ville, dont notamment les droits d'identification et les loyers.»

Spectacles annulés

Pierre Karl Péladeau a aussi affirmé qu’il allait «faire le nécessaire» pour que des annulations de concerts comme The Weeknd et les Red Hot Chili Peppers «ne se produisent plus».

«Il n'y a personne qui souhaite perdre de l'argent. Je pense qu'on a eu une très bonne performance quand même en matière de spectacles dans une période aussi brève. Nous allons continuer à faire des efforts. On continue de vouloir avoir encore davantage d'événements.»

Il a du même souffle affirmé que la venue d'une équipe de la Ligue nationale de hockey faisait toujours partie de ses priorités.