Une troisième super-clinique ouvrira ses portes à Québec

Situé en plein cœur du quartier Saint-Roch, l'établissement sera ouvert 12 heures par jour, sept jours par semaine.

«C'est un engagement profond envers le territoire. On sait qu'il y a des besoins immenses ici. Et on ne pouvait pas ne pas offrir ces services-là», a expliqué le docteur Philippe Girard, médecin de famille et président des Cliniques ProActive Santé.

La super-clinique de Saint-Roch sera la troisième à voir le jour dans la région de la Capitale-Nationale et la 17e dans la province.

«L'objectif est d'en ouvrir 50, et c'est un engagement du corps médical. Au moment où on se parle, plus de 34 groupes sont en évaluation et certains ont même déjà été approuvés», a confirmé le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, se disant confiant de les voir ouvrir rapidement.

L'établissement doit fournir un minimum de 20 000 consultations par année, en plus d'offrir, entre autres, des services de prélèvements, de radiographie et d'échographie.

La superclinique bénéficiera d'un soutien financier récurrent du gouvernement de 82 867 $.