Visite de Philippe Couillard à Sept-Îles

Le premier ministre du Québec poursuit son périple sur la Côte-Nord. Après une visite à Baie-Comeau en fin de journée mercredi, Philippe Couillard fait escale à Sept-Îles jeudi.

Le premier ministre a rencontré sur l’heure du midi des gens d'affaires réunis au Centre des congrès. Il s’agissait d’un dîner-causerie, où ils pouvaient faire part de leurs préoccupations. Parmi les sujets discutés, notons l’accès au gaz naturel, les services aériens coûteux et le projet de mine Arnaud, qui était sur toutes les lèvres.

Mercredi, à Baie-Comeau, Philippe Couillard a abordé des sujets économiques, dont la mine Mason Graphite. Une demande a été réitérée par plusieurs intervenants : celle de la construction d’un pont sur la rivière Saguenay, qui viendrait remplacer la traverse Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine.

Le premier ministre n’a pas pris d’engagement, affirmant qu’il n’y avait toujours pas consensus : «Pour le pont, en ce moment, l’orientation, c’est d’avoir des traversiers, répétons-le. Cependant, on est prêts à regarder tout projet qui fait consensus dans la région. Il y a des impacts sur l’emploi, si on ne fait plus la traverse. Je pense que le maire de Tadoussac est très sensible à ça. Il y a la question des coûts aussi. Ce doit être fait à un prix raisonnable et abordable.»

Par ailleurs, tout un comité d’accueil attendait Philippe Couillard à son arrivée au Centre des congrès de Sept-Îles. Des paramédics en grève depuis plusieurs mois voulaient attirer son attention sur leur situation.

«Il y a beaucoup d’impatience. Ça fait plus de deux ans qu’on est sans convention collective. On veut que ça se règle rapidement. On est ici aujourd’hui pour faire du bruit, pour rappeler au gouvernement que les paramédics sont encore là. Et on restera là tant qu’il n’y aura pas de négociation», a dénoncé Samuel Bernier, du Syndicat des paramédics de la moyenne et de la basse Côte-Nord.

Jeudi après-midi, Philippe Couillard devait faire une visite à la Société ferroviaire et portuaire de la Pointe-Noire.