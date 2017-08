Vivre intensément jusqu'à la fin: une histoire triste et inspirante

Une citoyenne de Saint-Jean-de-la-Lande, dans le Bas-Saint-Laurent, est atteinte d’un cancer et est maintenant en phase terminale. Mais Carole Desrosiers, 42 ans, a choisi de vivre intensément jusqu’à la fin. Une histoire à la fois triste et inspirante.

Le sourire de cette femme est réconfortant. Frappée d’un cancer du côlon en 2010 qui s’est répandu aux os et à la moelle épinière, elle a traversé cinq chirurgies et 36 traitements de chimiothérapies.

Ceux qui croyaient que la maladie allait freiner la fougue de Carole Desrosiers, c’était bien mal la connaitre.

«Quand le diagnostic est arrivé, c’est comme s’il y a eu une urgence de vivre. J’ai senti qu’il n’y avait pas de niaisage. J’avais 35 ans», raconte la citoyenne.

Elle a dressé une liste de ce qu’elle voulait réaliser. Tour de montgolfière, balade en décapotable, remariage avec celui qu’elle aime depuis 20 ans, même aux soins palliatifs la liste continue de s’allonger.

«On a fait un réveillon de Noël en plein cœur du mois d’août», de dire Mme Desrosiers.

Cette semaine, c’était le moment du tour d’hélicoptère accompagné de ses proches. «Elle a beaucoup d’idées, pleins de petites choses. On passe 100% de notre temps avec elle dans la mesure du possible», raconte son frère Jonathan.

«Ma sœur est encore pleine de vie. Nous on l’accompagne là-dedans et ça nous fait du bien à nous aussi», ajoute sa sœur Nathalie.

Mère d’une adolescente de 16 ans, Carole Desrosiers prépare doucement son départ. «Elle sait que je ne serai pas là quand elle va partir au cégep l’année prochaine. Mais on est allé magasiner des casseroles et des trucs de cuisine, ces choses-là. Elle voulait que je sois là et moi aussi je voulais être là.»

Pour Carole et sa famille, une activité comme celle-ci vaut son petit pesant d’or. «Il ne faut pas s’apitoyer sur son sort, lance-t-elle. Même dans la maladie, il y a des bons moments à vivre», conclut la femme du Bas-Saint-Laurent.