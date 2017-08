18e édition de Mutek: Montréal, métropole électro

La 18e édition de Mutek bat déjà son plein depuis mardi. Alors que Londres et Mexico ont tour à tour tenu le haut du pavé à la Société des arts technologiques (SAT), Barcelone et Berlin, deux autres métropoles à entretenir des liens artistiques féconds avec Montréal, seront aussi sous les projecteurs, respectivement vendredi et samedi.

Il s’agit du volet Inter_Connect que les organisateurs du festival d’arts numériques (musique électronique et prestations audiovisuelles) ont aménagé à la SAT dans le cadre du 375e de la ville de Montréal.«C’est notre contribution aux célébrations du 375e, a expliqué le fondateur et directeur artistique du festival, Alain Mongeau. On a dédié un segment à des villes qu’on considère comme des métropoles culturelles. L’idée étant que Montréal en est une, on a vu là l’occasion de la mettre en dialogue avec ses semblables».

«À Berlin, on n’a pas de festival en tant que tel, a-t-il détaillé au sujet de Mutek, déjà présent à Mexico, Tokyo, Buenos Aires et Barcelone. Mais, depuis nos débuts, on a une présence au festival CTM. D’ailleurs la première fois que Mutek a fait une soirée à l’extérieur de Montréal, c’était à Berlin, en 2002».Fréquentations croisées

Haut lieu de la musique électronique, Berlin brille naturellement dans la grille horaire. «Il s’est créé au fil des ans une sorte de couloir de fréquentations croisées entre Montréal et Berlin», comme en témoigne la liste d’artistes à se produire samedi, qui comprend Africaine 808, Automatisme, Driftmachine, Marie Davidson, Robert Henke, Monolake, Rroxymore et Zip.

Le duo DeWalta & Shannon, aussi à l’affiche, est un bon exemple des collaborations interculturelles: «Mike Shanon est un producteur canadien qui a vécu à Montréal cinq ou six ans avant d’aller s’établir à Berlin, où il vit depuis presque 10 ans. Il partagera la scène avec le Berlinois David DeWalta.»Il allait de soi que Barcelone, où Mutek est établi depuis 8 ans, allait être bien représentée vendredi. Si rien n’a été ajouté au programme en réaction aux attentats de la semaine dernière, le rayonnement culturel de la métropole espagnole sera en revanche mis à l’honneur, grâce à ses sept artistes Clip, Filastine, JMII, Sau Poler, Sunny Graves et Wooky & Alba G. Corral.

Large spectre

Festival de musique électronique au sens large, les cinq plateformes de diffusion (le Métropolis, la Société des arts technologiques (SAT), le Monument-National, l’édifice Wilder et l’esplanade de la Place des Arts) reflètent cette réalité, chacune donnant l’occasion d’apprécier le genre d’un bout à l’autre de son spectre, du plus expérimental au plus grand public.

«Au Monument-National, on découvre le côté plus avant-gardiste avec des performances audiovisuelles, où l'on utilise beaucoup de technologie. Le Montréalais Herman Kolgan, entre autres, débarquera samedi avec son «Impakt». Il s’agit d’un projet en réaction à un accident qu’il a vécu, une barre de métal lui a percé le crâne. Il utilise toute sorte d’instruments sur scène pour exorciser son expérience, notamment un bazooka qu’il a trafiqué.»

Une nuit blanche

À l’autre extrême, le Métropolis donne l’occasion aux moins initiés de vibrer sur des rythmes technos, tandis qu’il sera le théâtre de la nuit blanche samedi, où davantage de musique house et dansante se feront entendre toute la nuit jusqu’à 6 h le lendemain matin. «Un clin d’œil à la façon de faire des grandes métropoles européennes», souligne-t-on.Sur l’Esplanade, le volet Experience, est offert gratuitement de 17 h à 23 h vendredi et de 15 h à 23 h samedi.6 Incontournables du week-end

Filastine & Nova

Originaire de L.A. et Barcelonais d’adoption, Grey Filastine fait équipe avec et la chanteuse Ruth Nova sur ce projet, «à la performance multimédia raffinée qui incorpore des visuels sur plusieurs écrans, de la danse, des percussions live et des éléments vocaux». Rencontre entre la soul indonésienne contemporain et les synthétiseurs analogiques.

Programme Inter_Connect Barcelone

Société des arts technologiques, vendredi 25 août, 21 h

Surgeon & Lady Starlight

Programme Nocturne 4

Métropolis, vendredi 25 août, 22h

Le DJ britannique Anthony Child et la New-yorkaise Collen Martin amorceront en première canadienne un duo à l’aide de leurs instruments analogiques. Il s’agira de la «prestation d’un pionnier de la musique techno, Surgeon, ici en collaboration avec Lady Starlight, complice de longue date de Lady Gaga.»Marie Davidson

«Artiste montréalaise à mi-chemin entre la pop et l’électro qui revient en ville après quatre mois de tournée et un été à Berlin». Elle est aussi l’autre moitié du duo Essaie Pas avec Pierre Guerineau.

Programme Inter_Connect Berlin

Société des arts technologiques, samedi 26 août, 21h

Monolake

L’ingénieur et artiste multidisciplinaire Robert Henke, à qui l’on doit en partie le séquenceur Ableton Live, est un «autre pionnier et grand habitué de MUTEK. Artiste phare de la scène électronique mondiale, il incarne de façon parfaite le fameux «son de Berlin», électro-dub percutant et hypnotique.»

Programme Inter_Connect Berlin

Société des arts technologiques, samedi 26 août, 21hDeWalta & Shannon

«Véritable fruit du dialogue entre Montréal et Berlin, ce duo composé du producteur canadien Mike Shannon et de l’Allemand David DeWalta signe de l’électro entrainante aux saveurs house, tech, dub et jazz avec un saupoudrage sporadique de saxophone.»

Programme Nocturne 5

Métropolis, samedi 26 août, 23hNicola Cruz

Pour son premier passage dans la métropole, l’Équatorien Nicola Cruz est «peut-être l’un des artistes les plus attendus du festival cette année. Il est l’une des figures de proue d’un nouveau courant de musique électronique empreinte de sonorités andines».

Programme Nocturne 6

Société des arts technologiques, dimanche 27 août, 19h