20 anecdotes à découvrir sur les frères Scott!

Formant le parfait duo « entrepreneur » et « courtier immobilier », les jumeaux Jonathan Scott et Drew Scott sont célèbres pour leur émission Acheter et vendre avec les frères Scott Pour être équitable envers les deux frères, voici non pas 10, mais bien 20 faits inusités à leur sujet !

1.Les frères Scott planifient leurs repas avec soin. Lorsqu’ils doivent tourner dans une autre ville, les jumeaux s’entendent avec des traiteurs locaux pour préparer leurs repas et s’assurer de manger sainement.

2. Drew s’entraîne davantage. Jonathan a confié au LA Times que son frère allait plus régulièrement au gym que lui. « Pourquoi se contenter d’un six-packquand on peut avoir tout un tonneau ? », a-t-il ajouté à la blague.

3. Jonathan est l’aîné. Parmi les deux jumeaux identiques, Jonathan est né avec quatre minutes d’avance sur son frère.

4. Quels acteurs pourraient les interpréter? S’il devait y avoir un film sur leur vie, Drew croit que « Jim Carrey pourrait jouer mon rôle, Jeff Daniels serait Jonathan, et ça s’appellerait La cloche et l’idiot III ! »

5. Drew est déjà pris! Linda Phan est la petite amie de Drew Scott depuis plusieurs années. Elle travaille également comme directrice de création pour l’une des entreprises des frères Scott, Scott Brothers Entertainment.

6. Jonathan est divorcé. Célibataire aux dernières nouvelles, Jonathan Scott a déjà été marié. Il mentionne que lui et son ex-femme étaient cependant jeunes et ne formaient pas un match parfait.

7. Il y a un troisième frère Scott! J.D. Scott est l’aîné de la famille et travaille en compagnie de ses deux frères cadets au sein de Scott Brothers Entertainment.

8. Les frères Scott connaissent le karaté. Jonathan et Drew détiennent tous les deux le rang de ceinture noire, deuxième dan.

9. Drew craque pour Gwyneth Paltrow. Pour taquiner son frère, Jonathan aime inclure des photos de la jolie actrice dans ses présentations numériques.

10. Les frères Scott ont déjà été mannequins. Avant de devenir célèbres, les jumeaux ont déjà été mannequins pour des collections de sous-vêtements !

11. Boxers ou caleçons? Lors d’une entrevue à l’émission Cityline en 2014, Drew a confirmé qu’il préfère porter des boxers. Jonathan, quant à lui, préfère dormir nu.

12. Jonathan aime les petits chiens. Il en possède deux, Gracie et Stewie. En entrevue pour Modern Dogmagazine, il a mentionné à la blague « Plus votre chien est petit, plus vous paraissez grand. »

13. Drew est intolérant au gluten. Sans se considérer comme pleinement allergique, Drew essaie de limiter sa consommation de gluten, trouvant que sa santé s’en porte mieux.

14. Les frères Scott sont Canadiens. Ils ont grandi sur une ferme équestre à Maple Ridge, à moins d’une heure de Vancouver.

15. Jonathan a un penchant pour le whisky. Plus précisément, son cocktail favori est le classique Manhattan.

16. Les frères Scott ont du sang royal. Du côté maternel, ils sont descendants de Robert the Bruce, un roi d’Écosse du 14esiècle.

17. Les frères Scott ont déjà fréquenté des jumelles. En entrevue pour le magazine Fox News, les frères Scott ont avoué avoir déjà fréquenté des jumelles identiques pendant leurs études secondaires. Mais selon Jonathan, « c’était pas mal bizarre. »

18. Les frères Scott ont acheté leur première propriété à 18 ans. Après l’avoir entièrement rénovée, ils ont réalisé 50 000 $ en profit lors de la vente !

19. Les frères Scott ont déjà joué dans un groupe de musique. En compagnie de leur frère J.D., les jumeaux ont fait partie d’un boys band country du nom de Western Union.

20. Les frères Scott sont colocs. Les deux frères partagent un manoir à Las Vegas en compagnie de Linda Phan, la copine de Drew.

Source : PopSugar

La nouvelle émission Les frères Scott à la Nouvelle-Orléans est diffusée sur la chaîne CASA.