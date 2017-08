5 émissions à ne pas manquer cet automne sur la chaîne MOI&cie

Découvrez des docus-réalités qui ne laissent personne indifférent et une série de fiction des plus provocantes!

Frissons garantis

Tu ne m’as pas tuée : une série documentaire de dix épisodes, menée par la journaliste Elizabeth Laplante qui part à la rencontre d’hommes et de femmes qui ont vécu des drames familiaux.

À la recherche du véritable amour

Homme cherche sérieux : une série docu-réalité qui suit intimement six hommes célibataires, dans chacune des étapes de leur quête amoureuse. Ensemble, ils font le pacte de dire adieux aux jeux de séduction sans lendemain et de tout mettre en œuvre pour trouver l’amour et s’engager.

Aucun sujet tabou

Mitsou et Léa : pour cette deuxième saison, la série vous fait découvrir 20 femmes audacieuses qui vous bousculeront et vous surprendront. Qu’elles soient escortes, libertines, sans domicile fixe, déchétaristes, danseuses nues, youtubeuses, toxicomanes ou anorexiques, ces femmes sont toutes uniques!

Vivre dangereusement

Libérée sous conditions : mettant en vedette l’actrice Michelle Dockery (Lady Mary dans Downton Abbey), une voleuse à la petite semaine du nom de Letty Raines vient d’être libérée de prison pour bonne conduite. Elle aimerait maintenant faire lever l’ordonnance restrictive qui l’empêche de revoir Jacob, son fils de 10 ans. Mais derrière les barreaux, elle n’a pas réussi à se défaire de sa dépendance aux drogues, ni à son goût du risque.

Jamais trop glam

Les Real Housewives de Toronto, à voir dès le 20 septembre : six des femmes les plus fortunées de Toronto, dont la Québécoise Grégoriane Minot, nous ouvrent tout grand les portes de leur vie privée.

