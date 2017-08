Allégations de corruption: des dirigeants de Bombardier Transport accusés?

Les auditeurs de la Banque mondiale soupçonnent que des dirigeants de Bombardier aient eu recours à la collusion et à la corruption pour remporter un contrat de plusieurs centaines de millions de dollars américains en Azerbaïdjan.

Dans un rapport préliminaire de la Vice-présidence de l’Intégrité de la Banque mondiale, on soupçonne six employés de Bombardier d’être impliqués, dont Evgeny Pavlov, un cadre d’origine russe, qui a été arrêté en mars dernier et été formellement accusé la semaine dernière de corruption aggravée relativement avec cet important contrat.

Outre M. Pavlov, sont aussi visés Peter Cedervall, président de la division Rail Control Solutions de Bombardier à Stockholm, et Konstantin Khromushkin, chef du bureau de Moscou de Bombardier Transportation, a rapporté vendredi le quotidien «The Global and Mail».

Bombardier Transport a remporté il y a quatre ans un contrat de signalisation d’environ 340 millions $ US (ou près de 2,7 milliards de couronnes suédoises, SEK) octroyé par les chemins de fer d’Azerbaïdjan. Le projet d'Azerbaïdjan avait été financé par la Banque mondiale.

Ce rapport des auditeurs de l’institution financière fait partie des éléments de preuve déposés dans le cadre du procès d'Evgeny Pavlov par le procureur de l’unité suédoise anticorruption, Thomas Forsberg.

Jusqu’à vendredi, la preuve de 3163 pages n’était pas publique, des requêtes des avocats de M. Pavlov et de Bombardier ayant retardé leur divulgation.

Le procès, qui devrait durer une dizaine de jours à Stockholm, doit commencer la semaine prochaine. Evgeny Pavlov nie les allégations.

Pour sa part, Bombardier a toujours dit coopérer aussi bien avec l’institution financière qu’avec les services de police.