Assister à une opération chirurgicale en direct pour démocratiser la médecine

Le public sera invité à visionner des opérations chirurgicales en direct, dans le cadre du Festival International du Film Médical, qui se tiendra le 14 et 15 septembre à Québec.

Les différentes opérations se dérouleront de 9h à 17h à l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (IUCPQ), alors que les curieux seront confortablement installés dans un auditorium du Pavillon Palais-Prince de l'Université Laval.

L'objectif est de démocratiser la médecine dans son ensemble: les techniques, le vocabulaire et les interventions. «On veut que les gens puissent voir ce que nous faisons chaque jour, qu'ils posent des questions, qu'ils interagissent avec les médecins pratiquants, le tout par le biais du cinéma et de la vidéo», se réjouit Olivier Bertrand, directeur de ce programme.

Les médecins veulent ouvrir la discussion avec le public «parce que les gens vont sur Wikipédia et ils meurent trois fois par jour», lance à la blague Pierre Poirier, aussi directeur du Festival. Les instigateurs du projet veulent que les gens réfléchissent sur des questions de santé qui les concernent afin que les spécialistes puissent leur transférer leurs connaissances.

Des courts et des longs métrages seront présentés sur le coup de 19h qui, eux, seront suivies par des débats et discussions avec des experts. Le premier soir, les téléspectateurs pourront voir «Et les mistrals gagnants», alors que le second soir, ils verront défiler quatre courts métrages.

Le Festival s'adresse à un public de tout âge, désireux d'en apprendre davantage sur la santé. «Je vous lance ça comme ça, mais gagnons que ce n'est pas la dernière année que nous tiendrons ce Festival», conclut Pierre Poirier.