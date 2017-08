Besoin urgent d’un cœur pour le petit Liam

Il y a un mois, TVA Nouvelles avait rencontré Liam, un petit garçon de 7 ans, hospitalisé à l'Hôpital de Montréal pour enfants, et qui avait absolument besoin d'un nouveau cœur pour survivre.

Entre temps, sa situation s'est détériorée à tel point qu’il a reçu un cœur de Berlin en attendant la greffe. Il est toujours hospitalisé à l'Hôpital de Montréal pour enfants et attend le don d'organe qui va lui sauver la vie.

C’est en juin dernier que la vie du petit garçon a basculé: atteint d’une myocardite, une infection virale, il a dû être opéré.

Au début du mois d'août, sa situation s'est encore détériorée et les médecins ont procédé à une intervention pour lui poser un cœur mécanique, un cœur de Berlin. Généralement, les enfants qui reçoivent un cœur mécanique ne le gardent habituellement pas plus de 11 mois à cause des risques d’infection ou de saignement.

Il est urgent que Liam reçoive un nouveau cœur, mais les donneurs pédiatriques sont rares: en moyenne 6 par année au Québec. C’est plus compliqué que pour le don d’organes des adultes, car il faut que le cœur soit compatible au niveau morphologique.

Après le premier reportage, la mère de Liam dit avoir reçu de nombreux témoignages de parents désormais sensibilisés aux dons d'organes pédiatriques.