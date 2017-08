Découvrez une nouvelle émission de rénovation riche en émotions!

Nouvelle tête d’affiche de la chaîne spécialisée CASA, l’émission «Du cœur et des bras», pilotée par la designer Valérie Taillefer et son acolyte Hugo Girard, est venue en aide à des sinistrés des inondations le printemps dernier.

Quatre épisodes sur les 13 de l’émission leur seront consacrés. «Il y a eu beaucoup de demandes, et il a été difficile de faire des choix», a admis Hugo Girard, qui a s’est mobilisée afin de faire «une différence dans la vie des gens».

«On a permis à certains de mettre tout ça derrière eux et de passer à autre chose», a-t-il ajouté.

Grâce à un aperçu, on a pu voir l’implication du tandem auprès de Marie-France, qu’une infortune – la chute d’un arbre, a confinée à un fauteuil roulant.

Rénovation et émotion

«Notre force, c’est de conjuguer la rénovation et l’émotion», a résumé Suzane Landry, directrice principale Chaînes et programmation du Groupe TVA, au sujet de la nouvelle émission, qui colle selon-t-elle parfaitement au mandat que s’est donné la division du Groupe TVA.

«Nous travaillons toujours avec des spécialistes reconnus, et l’émotion est toujours au cœur de leurs rencontres», ajoute-t-elle, pour commenter les résultats du sondage web réalisé par la firme Léger Marketing du 6 au 16 avril 2017, d’où CASA est ressortie en tête de peloton des chaînes spécialisées francophones en matière de rénovation et d’immobilier. Une position de chef de fil, notamment décrochée grâce aux productions originales «Les rénos d’Hugo» et «Rêvons maisons».

D’ailleurs, d’autres nouvelles acquisitions en la matière sont prévues dans la grille automnale, dont «Les frères Scott à La Nouvelle-Orléans», «Bryan Inc.» et «Les constructeurs de l’extrême».

Deux hommes forts

La bonne table figure également dans l’ADN de la chaîne, sur laquelle débouleront dès septembre 200 heures de nouveautés.

À ce titre, CASA continue de miser sur ses deux hommes forts des cuisines, les chefs Hakim Ajar et Chuck Hughes. Tandis que le premier rapplique avec une seconde mouture d’«Inspiration chef», l’autre, lui, emboîte le pas en jouant les globe-trotters à son tour. Après «Dans la rue avec Chuck», l’énergique chef nous emmène en voyage dans 13 pays, en 13 épisodes, pour «nous faire découvrir des spécialités locales». Destination: Jordanie, Taiwan, Colombie, Islande, Turquie et Hong Kong, pour ne nommer que celles-ci.

Du coeur et des bras, ainsi que Hakim Chajar Inspiration Chef et Le monde selon Chuck sont trois productions originales diffusées sur CASA.