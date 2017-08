Chasse à l’homme dans Charlevoix

Une chasse à l'homme a tenu les policiers en haleine entre 8h00 et 15h00 jeudi à Petite-Rivière-Saint-François. Un maître-chien et plusieurs policiers de la Sûreté du Québec se sont déplacés sur place pour ratisser le secteur et arrêter un homme en cavale. Ce dernier était toujours en fuite vendredi matin.

Les recherches de la Sûreté du Québec ont cessé vers 15h00. Un mandat d'arrestation sera lancé. L'homme actuellement recherché serait âgé d'une cinquantaine d'années. Il serait vêtu d'un chandail à manches courtes et d'un pantalon de travail. Il aurait les cheveux courts, bruns, et aurait une barbe grisonnante de quelques jours.

Tout a commencé vers 4h45. Deux individus auraient commis une introduction par effraction au Massif. Le système d'alarme a alors été déclenché. Les suspects ont pris la fuite.

Vers 7h50, la camionnette des individus a été aperçue dans la montagne. Le conducteur a refusé de s'arrêter et une poursuite policière s'est enclenchée. Le véhicule fautif s'est finalement enlisé, au bout de la rue Principale.

Les deux hommes à bord ont pris la fuite à pied. Les policiers ont rapidement pu arrêter l'un des suspects à proximité de la camionnette.

La conductrice du Train de Charlevoix aurait aperçu un homme en sous-vêtements sur le chemin de fer vers 10 heures. Au passage du train, ce dernier a bifurqué dans la forêt.