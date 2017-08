De l'aide pour les familles à faible revenu

Selon le baromètre Universitas 2017, la rentrée scolaire va coûter en moyenne 921 $ par enfant aux parents québécois. C'est donc une période difficile pour de nombreuses familles qui doivent se serrer la ceinture.

Mère de trois enfants, Marie-Ève Houde-Giroux n'a pas hésité à demander de l'aide au Centre Roland-Bertrand de Shawinigan, en Mauricie. À quelques jours de la rentrée scolaire, elle peine à joindre les deux bouts.

«Une chance qu'on a ça parce que je ne sais pas comment on aurait fait», a-t-elle dit en entrevue avec TVA Nouvelles.

Pas étonnant qu'à Shawinigan, 120 familles aient fait la file vendredi pour mettre la main sur un panier d'épicerie d'une valeur de 165 $.

Pourtant, il y a deux semaines, un important dégât d'eau mettait en péril l'activité. Le Centre Roland-Bertrand a dû mettre à la poubelle pour plus de 2000 $ de denrées. La population et les gens d'affaires se sont serré les coudes, si bien que plus de 5000 $ de denrées ont été amassés auprès d'une vingtaine d'entreprises.

À Trois-Rivières aussi on prépare la rentrée scolaire. Vendredi, les Artisans de la Paix ont commencé à distribuer des sacs d'école.

«Costco nous a donné 420 sacs à dos qu'on va distribuer jusqu'à mardi aux familles défavorisées de Trois-Rivières», a expliqué Robert Tardif, directeur de l'organisme.