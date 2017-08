Deux hamacs d’une œuvre volés au MNBAQ

La direction du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) a eu une bien mauvaise surprise cette semaine alors que deux hamacs faisant partie de la populaire œuvre éphémère new-yorkaise Sky-Line ont été dérobés.

Les deux hamacs volés comptent parmi les six qui sont suspendus à dix arches métalliques aux abords du Pavillon Pierre-Lassonde du MNBAQ.

Selon la directrice des communications de l’établissement Linda Tremblay, les vols se seraient déroulés en deux temps, au cours des derniers jours. «Les deux hamacs ont été volés. Un cette semaine et l’autre durant la semaine dernière.

Heureusement, nous en avions deux supplémentaires, de rechange», explique Mme Tremblay. Afin d’éviter d’autres vols, les quatre hamacs restants avaient été retirés en attendant que la direction du musée ne trouve une solution.

Courtoisie du MNBAQ

L’œuvre a pu être restaurée jeudi après qu’un système d’ancrage ait été mis au point.

«Nous cherchions un moyen d’éviter d’autres vols d’ici la fin de l’exposition en octobre prochain», précise la porte-parole, ajoutant que l’installation avait été très populaire depuis le début de l’été. Caméras de surveillance

Un rapport de police a été rempli et une enquête a été ouverte pour permettre aux artistes Leonida Trampoukis et Eleni Petaloti de LOT Office for architecture de récupérer les deux parties manquantes à leur œuvre.

La direction du musée affirme que des caméras de surveillance ont capté les vols.

«Plus de 100 000 personnes sont venues au MNBAQ cet été, un achalandage important, qui nous a tout de même permis de voir les voleurs sur nos caméras de sécurité», insiste Linda Tremblay.