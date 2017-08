Emplois vacants au Québec: Rimouski ne fait pas exception

Plus de 78 000 emplois sont vacants depuis quatre mois dans le secteur privé au Québec. C'est ce que révèle le plus récent sondage de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Au Bas-Saint-Laurent, il y a aussi des secteurs où il est plus difficile de recruter.

Un taux de postes vacants qui atteint un niveau record. Certains secteurs semblent plus touchés dans les deux derniers trimestres comme la construction, le transport et de la restauration, qui ont subi une augmentation du taux d'emplois vacants.

Au Bas-Saint-Laurent, malgré un taux de chômage de 9 %, les offres d'emplois dans le secteur des services sont nombreuses. Il est possible de constater un grand nombre d’annonces sur les sites spécialisés.

«Le domaine du commerce au détail, tout ce qui est restauration, tout ce qui est offre de services à la clientèle, c'est là où l'on a besoin de main-d'œuvre supplémentaire», a estimé Claire Gaudet, directrice générale de la Chambre de commerce et de l'industrie Rimouski-Neigette.

Ce secteur est particulièrement touché à ce temps-ci de l'année, comme plusieurs étudiants sont retournés sur les bancs d'école. Il faut donc s'adapter.

Il faut «développer le réflexe chez les entreprises de prévoir [...] et d'aller chercher une main-d'œuvre parmi une autre clientèle cible», a souligné Mme Goulet.

Le sondage de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante révèle aussi que les petites entreprises sont plus susceptibles que les autres d'afficher des taux élevés de postes vacants.

La capacité à pourvoir certains postes au Québec inquiète les citoyens.

«Ce qui est dommage, c'est qu’il a des postes qui sont ouverts, ça dure un an, deux ans», a relaté ce passant. «Ce qui m'inquiète, c'est le manque de formation des gens pour occuper ces emplois-là», a souligné un autre.

La cohésion entre les différents intervenants permettra peut-être d'arriver à des solutions durables.