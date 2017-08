Forcée de faire la «split» : «Totalement inacceptable»

Les images d’une jeune meneuse de claque forcée par son entraîneur à garder la position de grand écart ont fait grandement réagir, et selon une spécialiste de ce sport au Québec, une telle pratique est totalement inacceptable.

Filmée en juin dernier et rendue publique mercredi, la vidéo montre l’adolescente d’une école secondaire de Denver, au Colorado, hurler de douleur et supplier son équipe d’arrêter.

Une enquête sur ces images a été ouverte; des membres de la direction et des entraîneurs ont été suspendus.

Pour Cynthia Brière, ex-entraîneuse de cheerleading et juge à la Fédération québécoise régissant ce sport, une telle pratique est tout simplement inacceptable, peu importe quel est l’objectif derrière.

«J’ai trouvé ça particulier et très difficile à regarder pour cette jeune fille-là, dit-elle. Je comprends qu’on veuille que nos athlètes soient flexibles, mais il y a une manière de le faire. En tant qu’entraîneur, ce qu’on veut, c’est garder nos athlètes en santé. Ce que je voyais, c’était totalement inacceptable.»

Mme Brière a accompagné des athlètes du primaire, du secondaire, ainsi qu’au niveau collégial et universitaire. Selon elle, forcer le corps à accomplir une prouesse comme le grand écart comporte des risques.

«Je ne suis pas physiothérapeute, mais c’est évident qu’il y a un danger de se faire mal ou de se déchirer un muscle, estime-t-elle. Pour ce qui est du plaisir, je ne pense pas que cette jeune fille a du plaisir à faire ce sport-là dans des conditions comme ça.»

La pratique du cheerleading est de plus en plus populaire au Québec, observe l’ex-entraîneuse. Cette discipline est appréciée des jeunes parce qu’elle allie le sport et le spectacle.

Mme Brière tient à rassurer les parents québécois : «On a une fédération qui chapeaute le tout et les entraîneurs ont une formation à faire; ce n’est pas n’importe qui qui s’improvise entraîneur de cheerleading.»