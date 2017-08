General Electric fermera son usine de Peterborough l’an prochain: 358 employés touchés

La compagnie General Electric a annoncé vendredi qu’elle fermerait son usine production de moteurs industriels de Peterborough, en Ontario, à l’automne de 2018, une décision qui affectera plus de 350 employés.

«Mettre un terme aux activités de fabrication et de service à Peterborough est difficile, mais, malheureusement nécessaire en raison des défis constants et la sous-utilisation généralisée des installations», peut-on lire dans une note transmise aux employés qu’ont obtenue des médias ontariens. La compagnie a aussi souligné que le volume de production du complexe de Peterborough avait chuté de plus de 60 % au cours des quatre dernières années.

Le syndicat Unifor a précisé que ce sont «358 bons emplois dans le secteur manufacturier» qui seront supprimés, soulignant que «les activités de production de l'usine de Peterborough seront transférées au Royaume-Uni, en France, au Brésil et au Mexique».

«General Electric fait partie intégrante de l'histoire de Peterborough depuis plus d'un siècle, a souligné Jerry Dias, le président national d'Unifor, dans un communiqué. Maintenant, la société récompense la loyauté de la collectivité en pliant bagage et en délocalisant des emplois à l'extérieur du pays.»

Le syndicat a ajouté qu’il va commencer à négocier une entente de fermeture avec General Electric Canada à compter le mois prochain pour ses membres des sections locales 599 et 524.

L’usine cessera ses activités manufacturières au cours du dernier trimestre de 2018, mais une cinquantaine d’ingénieurs demeureront en poste.