Intersection meurtrière à Drummondville: des correctifs apportés rapidement

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) et la Ville de Drummondville se sont rangés derrière les recommandations du coroner Yvon Garneau, qui réclamait des mesures d'urgence temporaires à la suite de la tragédie routière qui a coûté la vie à un motocycliste de 58 ans de Windsor.

En plus du décès survenu il y a douze jours, un couple a perdu la vie au même endroit il y a un an. D'ailleurs à l'intersection de la route Caya et du boulevard St-Joseph, deux croix sont bien visibles.

«La semaine dernière lorsque je suis venu, j'ai vu des automobilistes qui sont passés près d'avoir un accident. Je me suis dit que c'était évident qu'il y avait un problème de configuration et qu'il fallait agir rapidement», a soutenu le coroner Yvon Garneau

Sur place, les panneaux de signalisation ont été changés. Ils sont deux fois plus gros que ceux utilisés habituellement aux intersections. Aussi, des arbres ont été élagués pour permettre une meilleure visibilité.

D'autres solutions à l'étude

Les mesures temporaires sont loin d'être suffisantes. Le MTQ songe à installer une lumière clignotante aérienne pour aviser les automobilistes du danger. Une reconfiguration de la route pourrait aussi être nécessaire pour régler définitivement le problème.