JAY-Z et Justin Timberlake au prochain Super Bowl ?

***Voyez ci-dessus nos images d'archives du Super Bowl avec Lady Gaga***

JAY-Z et Justin Timberlake pourraient assurer le spectacle de la prochaine mi-temps du Super Bowl!

D'après le site PerezHilton.com, les deux artistes auraient été courtisés pour succéder à Lady Gaga, Coldplay, Bruno Mars et Beyoncé, en se produisant pour le plus grand événement sportif au monde.

JAY-Z et Justin Timberlake sont un duo de choc à qui on doit notamment les titres «Suit & Tie» et «Holy Grail». Si Justin est déjà monté sur la scène du Super Bowl pour offrir une performance remarquable et remarquée durant laquelle il avait d'ailleurs dévoilé le sein de Janet Jackson; JAY-Z quant à lui, a pu prendre des notes en observant attentivement son épouse Beyoncé qui a déjà deux Super Bowl à son actif.

Le premier, qui remonte à 2013, avait été marqué par une réunion des Destiny's Child. Queen B, comme on l'a surnomme, avait remis ça trois ans plus tard en remontant sur la scène du NRG Stadium avec Coldplay et Bruno Mars.