Labeaume tiède à l’idée d’une plage Andrée-Boucher

Sans exclure totalement cette hypothèse, Régis Labeaume n’a pas semblé très enthousiaste à l’idée de donner le nom de la défunte mairesse Andrée Boucher à la plage Jacques-Cartier.

« On verra », a soutenu le maire de Québec lorsqu’il a été interrogé, vendredi, sur le désir de la famille Boucher de débaptiser cette plage, qui constitue un des principaux legs de l’ex-mairesse de Sainte-Foy puis de Québec.

« En même temps, on a deux autres maires qui ont été là pendant 12 et 16 ans et qu’on doit honorer. Ce sont les maires Lamontagne et L’Allier. Pour l’instant, on va donner la priorité à ces gens-là », a ajouté M. Labeaume.

Dossier historique

La décision de renommer le parc de la Jeunesse et le jardin de Saint-Roch aux noms respectifs des maires Lamontagne et L’Allier a été prise. Par contre, l’inauguration de ces deux lieux rebaptisés ne s’est pas encore faite.

De son côté, Denise Tremblay-Blanchette, conseillère municipale du secteur de Cap-Rouge entre 1991 et 2013, s’opposerait, pour des raisons historiques et patrimoniales, à un éventuel changement de nom de la plage Jacques-Cartier. « Des fouilles archéologiques ont montré que c’est à cet endroit que Jacques Cartier est arrivé en 1534 », a-t-elle insisté.

Cette dernière a regretté que « les demandeurs [la famille de Mme Boucher] brouillent les cartes dans un dossier historique qui a beaucoup de signification pour notre communauté ».

Une rue à Sainte-Foy

Jeudi, Paul-Christian Nolin, attaché de presse de M. Labeaume, a assuré qu’une rue de Sainte-Foy sera nommée au nom de l’ex-mairesse. Celui qui a occupé la même fonction d’attaché de presse auprès de Mme Boucher n’a cependant pas pu indiquer une échéance précise pour l’inauguration de cette rue, qui serait située derrière l’ancien hôtel de ville de Sainte-Foy.

Mme Tremblay-Blanchette pense qu’une rue située à cet endroit précis serait « très significative » pour honorer la mémoire de l’ancienne mairesse.