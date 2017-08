L’ancien Hôpital de Montréal pour enfants transformé en immense projet immobilier

La construction du nouveau projet immobilier, qui transformera l'ancien Hôpital de Montréal pour enfants, commencera au début de l'an prochain.

Le projet, appelé EstWest offrira notamment la construction du centre communautaire Peter-McGill, qui inclura une bibliothèque multimédia, une salle de spectacles et des espaces polyvalentes, des espaces et des commerces et espaces de bureau.

Une école primaire pourrait voir le jour dans ce projet d’une taille impressionnante, et des discussions seraient en cours avec la Commission scolaire de Montréal (CSDM).

Une rencontre doit avoir lieu la semaine prochaine entre le promoteur Devimco et la Ville de Montréal.

Le projet comprendra deux tours à condos et deux tours de logements locatifs, à raison de 300 unités par tour, et 1200 unités au total.