Le Fentanyl, vers une crise majeure à Montréal?

Les risques d’une crise majeure de Fentanyl sont réels si l’on se fie à l’intervenante du Groupe de recherche et d'intervention psychosociale (GRIP Montréal) Jessica Turmel, qui a donné une entrevue à TVA Nouvelles.

«C’est très préoccupant parce qu’on s’attend à une crise et à beaucoup de décès si l’on se fie à ce qui s’est passé dans l’Ouest canadien et à la vague qui s’en vient chez nous», affirme l’intervenante.

Vendredi en fin d'avant-midi, les corps de deux hommes ont été retrouvés à l’intérieur d’une petite voiture dans le stationnement d’une station-service du centre-ville de Montréal. Des stupéfiants auraient été découverts à bord de leur voiture, ce qui laisse croire aux enquêteurs qu’ils pourraient avoir été victimes d’une surdose.

L’hypothèse de la consommation de Fentanyl n’est d'ailleurs pas exclue par les autorités.

La semaine dernière, sept surdoses ont été recensées dans la même journée à Montréal et pour Jessica Turmel, ces événements sont inquiétants.

En 2016, 914 personnes sont décédées en Colombie-Britannique sans compter les surdoses, résume-t-elle.

«Le Fentanyl est un opiacé issu du milieu médical, mais il est présentement détourné par des fabricants qui produisent eux-mêmes du Fentanyl. C’est une substance très puissante qui se calcule en microgramme et c’est une centaine de fois plus puissant que la morphine et 40 fois plus puissant que l’héroïne. Pour deux grains de sel de trop, ça devient mortel. C’est consommé à l’insu des consommateurs réguliers ou récréatifs. On a trouvé plein de Fentanyl dans plusieurs drogues illégales.»

Le GRIP Montréal travaille beaucoup à mettre en place un service d’analyse pour récolter un échantillon de leurs drogues afin de calculer la portion de Fentanyl.

«L’antidote aux opiacés existe. Il est disponible, mais il faut faciliter son accessibilité pour les consommateurs et les proches des utilisateurs. Il faudrait le rendre gratuit», poursuit Mme Turmel.

Les intervenants du milieu mettent en garde tous les consommateurs de drogue.