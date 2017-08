Le mégaprojet Solar Uniquartier de 1,3 milliard $ prend forme

Aux côtés de ses nouveaux partenaires le Fonds immobilier de solidarité FTQ et Fondaction, Serge Goulet, président du promoteur du Dix30 Devimco, a procédé vendredi, à Brossard, à la première pelletée de terre de la phase 1 du «nouveau centre-ville de la Rive-Sud», Solar Uniquartier.

L’investissement d’un milliard initialement prévu a bondi de 300 millions $. L’imposant projet immobilier Solar Uniquartier se chiffre désormais à 1,3 milliard $, a fait savoir l'entreprise.

Pour l’occasion, Gaétan Barrette, député de La Pinière, le maire de Brossard, Paul Leduc, le président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ, Normand Bélanger, et Léopold Beaulieu, président-directeur général de Fondaction, s’étaient déplacés à l’angle nord-est des autoroutes 10 et 30.

«Le concept novateur permettra de rassembler les futurs résidents, travailleurs et consommateurs au sein d’un quartier à usages multiples, tout en offrant à la communauté la possibilité de vivre, travailler et se divertir en un même lieu», a déclaré M. Goulet, ajoutant que les travaux de cette première phase vont bon train.

Nouveaux emplois

Le numéro 1 du Fonds immobilier de solidarité FTQ, Normand Bélanger, a salué ce nouveau partenariat. «Nous sommes fiers de nous associer à ce projet des plus structurants pour la Rive-Sud de Montréal avec un investissement qui permettra la création de près de 2000 emplois directs et indirects», s’est-il enthousiasmé.

«Ce projet immobilier mixte, qui favorisera le transport collectif et les services de proximité au sein d’un écoquartier, aura assurément des retombées sociales positives, en plus de contribuer à la lutte contre les changements climatiques et de soutenir le développement économique de la région, notamment par la création d’emplois», a ajouté Léopold Beaulieu, président-directeur général de Fondaction.

Grand hôtel

Serge Goulet, patron de Devimco, a dit que la chaîne Courtyard de Marriott bâtirait un hôtel de 184 chambres dans la première phase. Il a insisté pour dire que son projet répond bel et bien au plan métropolitain d’aménagement. Dans la première phase du projet, plus de 650 000 pieds carrés sont destinés à la construction.

Le projet Solar Uniquartier comprendra 2600 unités résidentielles, un parc de 130 000 pieds carrés, 1,2 million de pieds carrés d’espaces commerciaux et une place publique pouvant accueillir 5000 personnes. Il sera le seul à être lié par l’intérieur à une station du Réseau électrique métropolitain.

Ce développement immobilier doit aussi comporter un espace consacré aux «foodies» du Québec inspiré d'une collaboration avec le professeur de HEC Montréal Jacques Nantel, qui veut promouvoir la gastronomie d’ici.