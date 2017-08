Les «Snowbirds» de passage à Trois-Rivières

La célèbre équipe d’aviation acrobatique «Snowbirds», véritable fleuron de l’Aviation royale canadienne a effectué un passage éclair dans la région de Trois-Rivières ...le temps de faire le plein d’essence !

Leurs avions, de modèle Tudor, ont beau remonter aux années 1960, la célèbre troupe acrobatique continue de faire tourner les têtes.

Le leader des «Snowbirds» le major Patrick Gobeil dit apprécier ses passages au Québec «y’a des régions (au Canada) où on est plus populaire que d’autres. Au Québec on sent que l’intérêt des gens est là, ça ne diminue pas».

L’escadron était en route pour un spectacle en Nouvelle-Écosse. Ils seront toutefois de retour dans la région de Bromont en septembre.