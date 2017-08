Place au 5e Salon national chasse pêche plein air de Rimouski

Le 5e Salon national chasse pêche plein air, un événement qui prend de l’ampleur et qui est toujours à l’affût des nouvelles tendances, s'est ouvert vendredi à Rimouski, au Bas-Saint-Laurent.

«Bon an mal an, il y a 25 000 certificats de [chasse] qui sont distribués, de ce nombre, 30 % sont des femmes. La relève vient, oui des jeunes, mais aussi de plus en plus des conjointes. C’est une popularité qui rejoint presque la religion. La chasse et la pêche sont des activités naturelles dans un pays de lacs et de rivières comme ici en région», a indiqué Ernie Wells, promoteur du Salon.

Au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, la proximité avec la forêt et l’abondance demeurent des critères très attirants pour la population locale, mais aussi pour les touristes qui proviennent des quatre coins de la province pour profiter du territoire.

«On a notre clientèle de chasse à l’orignal qui revient chaque année, mais avec la chasse au petit gibier, la chasse à l’ours, qui sont des chasses d’initiation, on voit beaucoup de jeunes venir essayer la chasse», a dit Louis-Philippe Caron, délégué commercial pour la SEPAQ.

Parmi les tendances qui retiennent l’attention, les chiens de sang sont également de plus en plus utilisés pour retrouver les bêtes abattues en forêt.

Au niveau de la pêche, cette année, plusieurs chanceux ont pu attraper le fameux bar rayé dans les eaux de la Baie des Chaleurs, un poisson qui a même attiré des visiteurs des États-Unis et de l’Europe.