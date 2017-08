Québec tarde à légaliser les combats-extrêmes

Québec tarde à légaliser les combats amateurs dans cinq disciplines d’arts martiaux, notamment le kick boxing.

Tout cela remonte à 2013 alors que le fédéral a modifié un article du Code criminel rendant du coup cinq disciplines d’arts martiaux illégales.

La situation a des conséquences importantes sur les revenus des clubs d’arts martiaux.

Cela affecte aussi la sécurité des athlètes qui, faute de mieux, improvisent des événements que certains jugent mal encadrés. Sans compter les dangers que pareils événements peuvent représenter pour la sécurité des participants.

«J’ai vu des combats de kick-boxing organisés dans un parc», nous dit l’entraîneur Éric Roussel «les jeunes se tapochaient, sans aucune réglementation».

Pierre Breton, de la Corporation de kick-boxing amateur du Québec, relève des cas o« la santé des pugilistes a été mise en danger «on a eu connaissance de cas ou un des combattants à été mis K.O. et est resté sans connaissance pendant plus de deux minutes et demie. Ce n’est pas sans conséquence des situations comme ça.

Pourtant le kick-boxing est reconnu comme activité sécuritaire depuis plus de trente ans par la Commission pour la sécurité dans les sports.

Une rencontre est prévue à l’automne pour tenter de régulariser la situation et permettre la tenue de soirées de combats-extrêmes.