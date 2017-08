Trop de visiteurs au parc national de la Mauricie?

Pour la première fois de son histoire, le parc national de la Mauricie accueillerait trop de visiteurs. Selon le Mouvement vert Mauricie, l'écosystème serait en déclin.

«Les sites d'accueil au parc sont actuellement considérés en code rouge, car il y a une surutilisation du territoire», dénonce le président du Mouvement Vert Mauricie, Patrick Rasmussen.

«Il y aurait eu des pointes d'achalandage jusqu'à 7000 personnes, ce qui représente plus ou moins la population de Louiseville, entrées dans une même journée!» ajoute-t-il.

Alors que les parcs nationaux fêtent leurs 100 ans d'existence, l'accès gratuit cause une perte du milieu naturel et une perte de son intégrité écologique, selon les membres du Mouvement.

«Il n'y a pas de barrière et il y a des petits sentiers. Donc, il y a du piétinement actuellement ce qui est dangereux pour les espèces menacées», explique le président.

Lors de la première fin de semaine des vacances de la construction, le parc aura accueilli près de 13 000 visiteurs. Il s'agit d'un record d'achalandage. Les habitués disent avoir remarqué une différence.

«La clientèle a changé! On est habitué aux gens qui font du sport de plein air, alors que cette année on remarque plus de familles et de groupe», explique la propriétaire du restaurant Toit Rouge situé à l'entrée du parc, Isabelle Breault.

La direction du parc national de la Mauricie n'a jamais retourné nos appels. Selon les employés sur place, ils ont assuré qu'il y avait plus de personnels pour répondre à la hausse, tant à l'accueil, qu’à l'entretien et à la sécurité.

En moyenne le parc accueille 180 000 visiteurs annuellement. Cette année, ils seront assurément beaucoup plus à avoir côtoyé les résidents du parc.