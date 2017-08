Un mégaprocès réservé à deux présumés leaders de la mafia

Les derniers leaders présumés de la mafia montréalaise, Stefano Sollecito et Leonardo Rizzuto, auront droit à un mégaprocès qui leur sera spécialement réservé.

Le juge Eric Downs vient de confirmer que les deux hommes, inculpés de gangstérisme et de complot pour trafic de cocaïne, seront jugés séparément des 15 autres accusés de l’opération Magot qui a durement frappé la mafia italienne, les Hells Angels et les gangs de rue montréalais, en novembre 2015.

Les dates de ce procès qui se tiendra devant juge et jury, à Montréal, seront fixées d’ici deux semaines.

Stefano Sollecito — dont le père Rocco a déjà dirigé le clan Rizzuto avant son assassinat par un tueur professionnel à Laval, le 27 mai 2016 — réclamait depuis longtemps la tenue d’un procès le plus tôt possible puisqu’il combat une grave maladie.

Me Danièle Roy a déjà affirmé en cour que son client «n’a pas le luxe d’attendre» le début du mégaprocès d’une durée de six mois des 15 autres accusés de cette rafle policière, qui ne commencera pas avant septembre 2018.

Il a pu recouvrer sa liberté sous caution, l’an dernier, contrairement à son coaccusé, l’avocat Leonardo Rizzuto.

Ce dernier — fils du défunt parrain Vito Rizzuto — souhaitait bénéficier d’un procès en anglais. Il est aussi inculpé de possession illégale d’une arme à feu et d’une petite quantité de cocaïne, en plus des accusations de gangstérisme et de complot.

La preuve amassée par les policiers durant cette enquête est frappée d’un interdit de publication.

L’arrestation des fils Sollecito et Rizzuto avait mené à l’éclatement de la «table de direction» de la mafia montréalaise, formée de six membres après la mort du parrain Vito Rizzuto des suites d’un cancer en décembre 2013.

Depuis ce temps, personne ne semble avoir pris la relève et les policiers ne constatent «aucune volonté, ni à l’interne ni à l’externe, de prendre le leadership du crime organisé traditionnel italien», avait déclaré au «Journal de Montréal» le commandant Nicodemo Milano, du SPVM, en avril dernier.