Une femme retrouvée inconsciente sauvée par les pompiers

Les pompiers de la Ville de Longueuil ont dû procéder à des manœuvres de réanimation, jeudi en fin de soirée, auprès d’une femme retrouvée inconsciente dans un logement d’un bâtiment qui a été la proie des flammes à Longueuil, a rapporté Normand Lavallée, porte-parole du Service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil.

Vers 23 h 15, les pompiers reçoivent un appel pour une bâtisse à deux logements qui est en train de brûler sur la rue Dorothy de l’arrondissement Greenfield Park.

C’est en entrant dans l’appartement du rez-de-chaussée qu’ils remarquent la présence d’une femme inconsciente. Les manœuvres de réanimations ont fait en sorte qu’au moment où la victime a été transportée vers un centre d’hospitalier, elle avait un pouls et on ne craindrait plus pour sa vie.

C’est au sous-sol que le foyer d’incendie a été découvert, mais quand les pompiers sont arrivés sur les lieux, le feu s’était propagé au rez-de-chaussée.

Les 30 pompiers qui ont combattu le brasier ont réussi à éviter que l’incendie se propager au bâtiment rattaché à celui qui a brûlé.

Les deux logements sont inhabitables et les dommages sont évalués à 140 000 $.

L'enquête a été transférée au Service de police de l’agglomération de Longueuil.