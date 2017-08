Œuvre féministe sur un ex-cinéma porno

Les passants de la rue Sainte-Catherine au centre-ville de Montréal ont sans doute remarqué que depuis deux semaines la façade d’un ancien cinéma pornographique est recouverte de femmes nues masquées, œuvre d’une artiste féministe montréalaise.

«On ne peut pas plaire à tout le monde dans la vie, mais ce n’est pas une raison pour se la fermer», lance avec assurance Miss Me, auteure de l’œuvre située sur la «Sainte-Cath» au coin de la rue Sainte-Élizabeth.

Le projet regroupe une dizaine de photos sur papier, en noir et blanc, de l’artiste cagoulée avec le chandail relevé dans chacune des fenêtres de l’ancien Video Erotica. Ses seins sont remplacés par d’autres créatures.

L’enseigne arbore maintenant le nom de l’œuvre Pussylluminati et affiche des phrases explicatives du projet, telles que «Siffler une femme n’est pas un compliment» ou «Don’t tell me what to wear» (Ne me dites pas comment m’habiller).

«C’est symbolique pour moi comme emplacement parce que c’est un ancien vidéo et cinéma porno qui n’était pas des plus élégants. Ce n’était pas des gens qui respectaient le corps de la femme qui allaient là ou des gens qui avaient une sexualité saine», soutient-elle.

Reprise de contrôle

C’est pourquoi l’artiste de 36 ans a décidé d’y installer des œuvres reliées à la sexualité féminine et à la reprise de contrôle de cette sexualité.

«Le contraste de mettre des femmes nues quand même, mais des femmes nues qui ne sont pas là pour séduire, qui ne sont pas là pour l’autre, mais qui sont là pour elles», explique Miss Me.

Le projet a été réalisé dans le cadre du festival de graffitis Under Pressure. Les proprios des lieux ont donc accepté de laisser leur façade aux bons soins de l’artiste.

«J’essaie toujours de mettre mes affaires où il y a des gens, je ne me cache pas dans des allées. Je veux commencer des conversations», mentionne-t-elle.

Née d’une famille juive en Suisse, la jeune femme est arrivée à Montréal en 2000 pour étudier le design graphique. Elle a commencé à s’exprimer dans les rues il y a six ans.

L’artiste est tombée amoureuse de la ville où elle se sent libre, même s’il reste encore du travail à faire.

«Montréal permet une plus grande liberté sexuelle aux femmes, bien plus qu’ailleurs dans le monde, mais il y a encore des choses qui restent à soigner. Les agressions sexuelles sont encore extrêmement fréquentes. On n’en parle pas encore assez. Il y a encore de la honte, encore du victim blaming entre les femmes elles-mêmes et dans ce qu’on enseigne à nos filles», stipule-t-elle.Des tableaux artistiques qui ne durent pas

Les œuvres de Miss Me ne passent pas inaperçues. Elles en choquent même plusieurs. À tel point que la plupart d’entre elles ne durent qu’à peine deux ou trois semaines avant d’être retirées ou vandalisées.

«Les gens arrachent les yeux, ils écrivent des insultes, arrachent les seins ou le vagin, où ils mettent des pénis partout. [Cela permet] de montrer aussi que tu ne peux pas mettre une femme nue dans la rue sans que ça arrive. Pourquoi ? Ça veut dire que la première chose qui vient à l’esprit, c’est de mettre un pénis ou de l’insulter», se désole l’artiste.

Miss Me se décrit comme une artiste vandale puisqu’elle réalise souvent ses œuvres à des endroits où elle n’en a pas l’autorisation. Elle préserve son anonymat en cachant son visage sous sa cagoule ou derrière un foulard puisqu’elle ne veut pas que les gens se mettent à discuter ou à juger son apparence.

Différence à faire

L’artiste fait aussi des œuvres «légales». Elle exposera d’ailleurs dès le 7 septembre à la Galerie COA, un projet réalisé en collaboration avec la photographe Nastia Cloutier Ignatie, qui met en scène 15 vagins de femmes.

Miss Me est consciente que ces œuvres semblent choquer certaines personnes, ce qui prouve selon elle que la conversation qu’elle souhaite provoquer a lieu d’être.

«Il y a beaucoup de gens qui n’approuvent pas ou ne comprennent pas ma manière de discuter. Il y a des gens qui ont du mal à comprendre qu’une femme puisse se mettre nue visuellement dans la rue, revendiquer le fait de ne pas porter de soutien-gorge ou revendiquer le fait de s’habiller sexy, sans être vue comme un objet sexuel. La sexualité est une intention et pas juste un état de chair. Comprendre ça, ça ferait toute la différence pour les femmes», revendique-t-elle.