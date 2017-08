Vêtements SP de Granby prend de l'expansion

Devenir le nouveau géant mondial dans la confection de chandails de hockey, c'est l'objectif que s'est fixé Vêtements SP de Granby, en Montérégie.

Pour atteindre son but, l'entreprise spécialisée dans la fabrication de vêtements de sport sur mesure se porte acquéreuse de l'usine Sport Maska de Saint-Hyacinthe.

C'est notamment grâce à une entente avec l'entreprise Adidas que la compagnie de Granby a pu acquérir, au coût de plusieurs millions de dollars, l'entreprise maskoutaine.

«Cette nouvelle acquisition nous permettra de devenir le numéro 1 mondial dans la production de chandails de hockey haut de gamme», a dit vendredi Serge Bérard, l'un des propriétaires.

Vêtements SP est notamment le sous-traitant désigné de Nike pour la confection des chandails des équipes qui participent aux tournois annuels de la Fédération internationale de hockey sur glace aux Jeux olympiques ainsi qu'aux championnats mondiaux.

«En faisant l'acquisition de l'usine de Saint-Hyacinthe, nous travaillerons à la fois avec d'autres compagnies de renom comme Adidas, CCM et Nike», a précisé M. Bédard.

Divers produits

La fabrication d'autres produits à l'usine de Saint-Hyacinthe n'est pas exclue. Les propriétaires songent aussi à élargir la diversité des produits qu'ils offrent.

«Nous tenterons de fabriquer d'autres types de produits alors que le marché du hockey est très cylindrique», a expliqué M. Bédard.

Soulignons que l'entreprise Vêtements SP a été fondée en 1974 et fabrique bon an, mal an, près de 200 000 chandails de hockey.