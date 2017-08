Andréanne A. Malette, chanteuse et femme d’affaires

Interprète, auteure-compositrice, productrice, réalisatrice, metteuse en scène, gérante, planificatrice de spectacles... Andréanne A. Malette porte plusieurs chapeaux! Entre deux représentations de sa très originale «Tournée de feu de camp» et le peaufinage de son prochain album, qui sortira à l’automne, elle nous a offert quelques confidences.

Andréanne, parlez-nous des différentes sphères du métier que vous explorez en ce moment...

C’est drôle parce que, d’une part, j’en ai de plus en plus, et d’autre part, de moins en moins. Je m’explique. Quand j’ai commencé à m’autoproduire, je faisais vraiment tout, du secrétariat à la production. Mais plus ça va, moins je suis capable de porter tous les chapeaux, alors je commence à déléguer et je me bâtis une équipe. Curieusement, je n’ai jamais été aussi bien entourée que depuis que je dirige tout, toute seule.

Que font-ils pour vous?

J’ai maintenant un «trackeur radio», une personne pour «booker» mes spectacles. Une autre s’occupe des relations de presse. J’ai une vraie équipe comme si j’étais avec une compagnie de disques, sauf que je suis ma propre compagnie de disques. Je n’ai pas de gérant ni de label.

Est-ce que tout ça est nouveau pour vous?

C’est un peu comme avant Star Académie, en 2012. Je faisais les choses moi-même. Puis est arrivée cette grande aventure qui m’a amenée à travailler avec une boîte de disques qui gère absolument tout. Par la suite, quand j’ai quitté le bateau, je suis retournée un peu dans mes vieilles pantoufles et j’ai repris le chemin de mes débuts. Je me suis donc incorporée pour fonder les Productions Nia.

Pourquoi «Nia»?

C’est le mot que j’utilisais quand j’étais toute petite pour dire musique. C’est un mot d’enfant.

Diriez-vous quand même qu’avant l’expérience de Star Académie vous étiez plus naïve par rapport aux rouages du show-business?

C’est sûr que j’ai énormément appris, mais j’avais aussi été à l’École nationale de la chanson avant Star Académie. Alors, j’avais des connaissances de base sur l’industrie de la musique et ses différents intervenants. Toutefois, c’est vrai qu’avec les années j’ai acquis beaucoup d’expérience, autant en ce qui a trait à la scène qu’au milieu de la musique. Par la suite, je me suis aussi beaucoup informée en lisant des livres, en suivant des blogues, en rencontrant des gens. Ça m’a permis d’approfondir mes connaissances.

D’une certaine façon, vous n’êtes plus la même qu’il y a cinq ou six ans...

Non. Je suis allée à ma propre université du showbiz et du marketing. J’ai aussi suivi plusieurs émissions, comme «Dans l’oeil du dragon», pour en apprendre davantage sur l’univers de l’entrepreneuriat. Je me suis créé une bulle d’entrepreneur où je ne voyais pas d’autres façons de faire que de foncer et de réaliser mes projets.

Comment cela vous a-t-il transformée?

Je me suis aperçue que je n’avais pas le choix de devenir une tête de cochon. (rires) Une fille plus stricte et qui s’affirme plus. Je savais que c’était ce que ça prenait, mais je n’en avais pas vraiment envie. J’aurais voulu rester douce et plus naïve, mais ça ne fonctionne pas comme ça. D’une part, je deviens la personne que je veux être mais, d’autre part, je deviens un peu plus dure que je ne l’étais. On me le fait parfois remarquer, mais je ne pourrais pas réussir sans cela.

Diriez-vous que vos choix professionnels vous ont menée à sacrifier certains aspects de votre vie?

Je pense que j’arrive à bien équilibrer tout ça. Quoique je ne voie mes bonnes amies qu’une fois tous les six mois parce que je n’ai pas de temps à leur consacrer. Je suis trop occupée. C’est sûr que l’amitié en prend un coup; on se voit moins fréquemment. Par rapport à la famille aussi, c’est une question de temps, et c’est plus difficile.

Quels objectifs visez-vous en ce moment?

J’aimerais beaucoup que mon concept de la «Tournée feu de camp» se développe et devienne un réseau officiel de spectacles à domicile. J’aimerais ça que ça roule tout seul parce qu’en ce moment ça me demande beaucoup de temps. J’ai reçu plus de 300 courriels de demandes pour ces spectacles, mais ce n’est pas encore assez gros pour que j’engage quelqu’un. Je suis entre les deux. Je voudrais aussi produire d’autres artistes et faire plus de mise en scène. Je voudrais écrire un livre sur l’autoproduction et, qui sait?, un jour peut-être même des romans!

À propos de vos spectacles autour des feux de camp, est-ce que c’est payant pour un artiste?

C’est plus payant de chanter autour d’un feu de camp pour un groupe de 3 à 300 personnes que de faire un spectacle dans une salle, car il n’y a pas d’intermédiaires à payer. Ça coûte trois fois moins cher aux personnes qui m’engagent, mais ça me rapporte trois fois plus que de chanter dans une salle. Je n’ai que mon essence à payer. En fait, ç’a financé mon prochain album.

Vous devez avoir des journées bien remplies!

J’essaie de ne pas me lever trop tôt, mais il m’arrive souvent de travailler jusqu’à minuit et demi. Heureusement, mon chum travaille beaucoup lui aussi. En fait, le seul temps qu’on a ensemble est entre 2 h et 7 h du matin! (rires)

Où vous voyez-vous dans cinq ans?

J’essaie de vivre au jour le jour plutôt que de me faire toutes sortes de scénarios qui ne seront pas vraiment constructifs. Mais si je fais l’exercice, ce qui me vient en tête concerne plutôt le plan personnel. Je veux avoir des enfants et une maison. J’ai plein de projets professionnels, mais si je ne réalise pas ces projets personnels, j’aurai l’impression d’avoir raté quelque chose.

Anticipez-vous des difficultés à conjuguer vos activités professionnelles et votre rôle de maman?

On verra quand j’aurai mes enfants. J’ai peut-être la naïveté de quelqu’un qui n’en a pas encore. Je sais qu’il y a des mères pour qui la routine est très importante, mais moi, j’ai l’intention d’amener mes enfants partout avec moi.

Pour plus d’infos sur Andréanne, ses spectacles et ses activités, consultez son site andreanneamalette.com ou sa page Facebook.