Angelina et Brad de retour ensemble?

Près d’un an après leur rupture fracassante, les ex-tourtereaux les plus connus de l’industrie ont mis un frein à leurs procédures de divorce. La rumeur voulant qu’ils s’apprêtent à remettre le couvert se fait de plus en plus persistante à Hollywood. Qu’en est-il vraiment?

Le 19 septembre 2016, voilà qu’Angelina Jolie mettait brutalement un terme à son union avec Brad Pitt en demandant le divorce, à la suite d’une regrettable altercation survenue dans un avion qui ramenait la famille Jolie-Pitt à Los Angeles.

Éméché, l’acteur s’en serait pris à leur fils aîné, Maddox. Exigeant la garde des six enfants du couple, la vedette de «Maléfique» ne semblait pas disposée à laisser une deuxième chance à leur père, aux prises avec un fort penchant pour l’alcool.

Un an plus tard, le divorce est pourtant au point mort, et des sources affirment que les deux vedettes auraient enterré la hache de guerre.

Toujours amoureuse

Le magazine «Us Weekly» est formel: les deux acteurs seraient en voie de se réconcilier. «Le divorce n’est plus à l’ordre du jour, a souligné une source. Ils n’ont rien fait pour régler le dossier au cours des derniers mois, et personne ne croit qu’ils agiront en ce sens.»

Celle qui a récemment révélé à une journaliste du magazine «Vanity Fair» avoir trouvé difficile la période ayant précédé sa séparation éprouverait toujours des sentiments pour son ex. «Elle est encore tellement amoureuse de lui!» a dit la source à «Us Weekly», en ajoutant que les efforts de Brad pour reprendre sa vie en main n’avaient pas laissé Angie indifférente.

«Il est devenu abstinent en vue d’essayer de la reconquérir. Il savait qu’il devait régler ce problème. C’est ce qu’Angie a toujours voulu!»

Ses efforts ont porté leur fruit

Largué par la femme qui partageait sa vie depuis plus de 10 ans, Brad n’a eu d’autre choix que de voir la réalité en face. «Je buvais trop. C’était devenu un problème», a-t-il avoué à un journaliste du magazine «GQ» au printemps, en précisant qu’il avait cessé toute consommation d’alcool depuis six mois.

«Je suis content d’en avoir fini avec ça. Je me contente de jus de canneberge et d’eau gazeuse.» Ce nouveau mode de vie a permis à la vedette de «World War Z» de devenir plus lucide quant à son rôle de père. «Ça m’a apparu évident avec le divorce: je veux être là pour mes enfants. Je veux leur montrer l’exemple. Je n’ai pas été à la hauteur», a admis l’homme de 53 ans.

Angelina aurait été bouleversée par le mea-culpa de son ex. «Elle a dit à des amis qu’elle envisagerait de reprendre Brad s’il lui montrait qu’il est prêt à s’impliquer au sein de leur famille», a rapporté la source à «Us Weekly».

Une affaire de famille?

Les sources ne sont pas unanimes au sujet de la réconciliation imminente de Brangelina. En effet, un proche du couple a affirmé à «Entertainment Tonight» que l’interruption des procédures de divorce ne visait qu’à réconforter les six enfants des ex-amoureux, qui vivent difficilement la séparation de leurs parents.

«Ils ont mis leur divorce en attente parce qu’ils souhaitent donner la priorité à leur famille, mais leur relation n’a pas changé.»

Maddox, 16 ans, Pax, 13 ans, Zahara, 12 ans, Shiloh, 11 ans, et les jumeaux Vivienne et Knox, 9 ans, demeurent la priorité de Brad et Angie. N’empêche que la source qui a parlé à «Us Weekly» croit à l’imminence d’un rapprochement entre les deux ex: «Tout le monde pense qu’ils vont revenir ensemble. Je ne serais pas surpris qu’ils annoncent avoir tout annulé pour se donner une deuxième chance.»

Les prochains mois devraient nous permettre d’en savoir plus.